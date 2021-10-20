https://tr.sputniknews.com/20211020/esini-benzin-dokerek-yakan-kocanin-ifadeleri-ortaya-cikti-senin-atesinde-biraz-isinayim-1050000596.html

Eşini benzin dökerek yakan kocanın ifadeleri ortaya çıktı: 'Senin ateşinde biraz ısınayım'

Eşini benzin dökerek yakan kocanın ifadeleri ortaya çıktı: 'Senin ateşinde biraz ısınayım'

Tekirdağ'da, eşi Ayşe Aydın'ı boşanma davasını görüşmek üzere avukata gitme bahanesiyle götürdüğü ormanlık alanda üzerine benzin döküp yakarak ağır yaralayan... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T13:02+0300

2021-10-20T13:02+0300

2021-10-20T13:02+0300

yaşam

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kadına şiddet

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şiddet

kadına yönelik şiddet

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Tekirdağ'da Muratlı ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan Ekrem-Ayşe Aydın çifti, karşılıklı aldatma suçlamaları nedeniyle geçimsizlik yaşamaya başladı. Ekrem Aydın'ın son 2 yıl içinde defalarca şiddet uyguladığı 2 çocuğunun annesi, eşi zaman zaman evi terk etti. Her seferinde eşinin, "Çocuklarımız var, bir daha yapmayacağım" diyerek ikna ettiği Ayşe Aydın, son yaşanan şiddet olayının ardından şikayetçi oldu. Ekrem Aydın hakkında açılan davada, Ayşe Aydın, çocuklarını gerekçe göstererek, şikayetinden vazgeçti. Muratlı Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası olarak devam eden yargılamanın 8 Mart günü görülen karar duruşmasında Ekrem Aydın, 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar temyiz talebiyle İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi.Kararın ardından plan yapan Ekrem Aydın, 29 Mart günü avukata götürme bahanesiyle ormana götürdüğü eşini üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Kendi imkanları ile alevleri söndürmeye çalışan Ayşe Aydın, yaklaşık 500 metre mesafedeki ana yola çıktı. Ayşe A.'yı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından Ayşe Aydın, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun yüzde 60'ında yanıklar oluşan Aydın, İstanbul'da Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yanık tedavi merkezine 2.5 ay süren tedavisinin ardından Ayşe Aydın taburcu edildi. Gözaltına alınan Ekrem Aydın ise tutuklandı.Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından Ekrem Aydın hakkında iddianame hazırlandı. Aydın hakkında, 'Tasarlayarak, canavarca kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 7 yıla kadar hapis istemiyle Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Olayın ayrıntıları da hazırlanan iddianame ve tarafların verdikleri ifadelerde ortaya çıktı.Avukata götürme bahanesiyle kandırdıOlay günü yaşananlara yer verilen iddianameye göre, Ayşe Aydın'ın, annesi ile yaptığı telefon görüşmesinde, eşinden ayrılmaya karar verdiğini söylediği konuşmayı dinleyen Ekrem Aydın, plan yaparak eşini, "Gel karşılıklı anlaşarak boşanalım. Davayla ilgili konuşmamız lazım. Gel birlikte avukata gidip ne yapacağımızı danışalım" diyerek avukata gitmeye ikna etti. Avukata motosikletle gitmeden önce Ekrem Aydın, "Ağaç kesme motoruna benzin alacağım. Beni bekle" dedi ve akaryakıt istasyonundan bir kiloluk şişeye benzin aldı. Aydın, eve dönüp eşiyle motosikletle avukata gitme bahanesiyle yola çıktı.'Senin ateşinle ısınayım'Bir süre sonra yanlış yolda olduklarını anlayan Ayşe Aydın, "Nereye gidiyoruz" diye sordu. Ekrem Aydın, eşini Süleymanpaşa ilçesi Hacıköy Mahallesi'ndeki ormana götürdü. Ekrem Aydın, “Seni öldürmeye getirdim. Hayatımı kararttın. Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım" diyerek önce eşi Ayşe’yi dövdü, ardından da motosiklete gizlediği benzini alıp üzerine dökerek ateşe verdi. Aydın, eşi yanarken, "Hava da soğuk, senin ateşinde biraz ısınayım" diyerek, motosikletle kaçtı.

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