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Evden çalışma nedeniyle New York, satış geliri vergisinde 111 milyon dolarlık kayıpla karşı karşıya
Evden çalışma nedeniyle New York, satış geliri vergisinde 111 milyon dolarlık kayıpla karşı karşıya
Dünya finansının başkenti New York'ta pandemi sonrası yayılım kazanan uzaktan çalışma nedeniyle restoran ve kafelerin müşterilerinin azalması, kentin satış... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T11:57+0300
2021-10-20T11:57+0300
ekonomi
abd
new york
manhattan
gelir vergisi
evden çalışma
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Kovid-19 salgını sonrasında uzaktan çalışma seçeneği, çoğu şirket ve işletme tarafından benimsendi ve bazıları bu uygulamayı kalıcı hale getiriyor.Ancak dünyanın finans başkenti olan ABD'nin New York kentinde mağazalar ve kafelerin müşterilerinin azalması nedeniyle kent, satış geliri vergisinde 111 milyon dolarlık bir kayıpla karşı karşıya kaldı.Daily Mail'de yer alan habere göre, denetçi Scott Stringer, uzaktan çalışma modelinin masraflarını ayrıntılı olarak açıklayan bir rapor yayınlayarak, bu durumun Manhattan'daki mağazalar ve kafeleri vuracağını söyledi.Satış vergisi gelirinde azalma endişesi, kentteki çalışanların ofis yerine evlerinin yakınında daha fazla para harcamasından fikrine dayanıyor.'İnsanların çalışma tarzı temelden değişiyor'Stringer, "Analizimiz, pandeminin kentin ekonomisi ve vergi tabanı üzerinde geniş kapsamlı etkilerle insanların çalışma tarzını temelden değiştirdiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.Denetçi, "Uzaktan çalışma ve hibrit çalışma programlarının birçok işçiyi evine daha yakın tutması nedeniyle, yerleşim bölgelerindeki küçük işletmeler, New Yorkluların mahallelerinde daha fazla harcama yapmasından bir fayda görebilir. Fakat yaya trafiğinin azalması ve azalan satışlar, kentin ticari bölgelerindeki küçük işletmelerince ciddi şekilde hissedilebilir" dedi.Diğer yandan raporda, kentin 2022'de 7.4 milyar dolar vergi geliri elde etmesinin beklendiği ortaya koyuldu. Bu da çalışanların en az 2 gün uzaktan çalışmasına izin verileceği yönündeki fikre dayanıyor.Bununla birlikte raporda, "Restoranlarda öğle yemeği gibi vergilendirilebilir kategorilerden bakkaliye gibi vergiden muaf satın alımlara kadar bazı harcama değişiklikleri olabilirken, aynı zamanda otobüs ve metro yolculukları gibi vergiden muaf satın alımlardan home ofis eşyaları gibi vergiye tabi kalemlerin satın alımlarına doğru harcama kaymaları da meydana gelebilir" ifadelerine yer verildi.Kayıp daha fazla olabilirWCBS Radio'ya göre Stringer'in analizi, kentteki yaklaşık 500 bin çalışanının haftada 3 gün ofise gitmesi durumunda, düşen perakende talebi nedeniyle satış vergisindeki yıllık kaybın tahmini 146 milyon dolar olacağını tespit etti.Ayrıca satış vergisi kaybının, şehir dışında çalışan 110 bin kent sakininin dönüşüyle 35 milyon dolarlık bir düşüşle karşı karşıya kalabileceği ve bundan sonra kentte daha fazla zaman harcayacak ve daha fazla alışveriş yapacağı tahmin ediliyor.
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abd, new york, manhattan, gelir vergisi, evden çalışma

Evden çalışma nedeniyle New York, satış geliri vergisinde 111 milyon dolarlık kayıpla karşı karşıya

11:57 20.10.2021
© REUTERS / Jeenah MoonNew York - Manhattan
New York - Manhattan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© REUTERS / Jeenah Moon
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Dünya finansının başkenti New York'ta pandemi sonrası yayılım kazanan uzaktan çalışma nedeniyle restoran ve kafelerin müşterilerinin azalması, kentin satış vergisi gelirinde 111 milyon dolarlık bir kayıp yaşaması tehlikesini yarattı.
Kovid-19 salgını sonrasında uzaktan çalışma seçeneği, çoğu şirket ve işletme tarafından benimsendi ve bazıları bu uygulamayı kalıcı hale getiriyor.
Ancak dünyanın finans başkenti olan ABD'nin New York kentinde mağazalar ve kafelerin müşterilerinin azalması nedeniyle kent, satış geliri vergisinde 111 milyon dolarlık bir kayıpla karşı karşıya kaldı.
Daily Mail'de yer alan habere göre, denetçi Scott Stringer, uzaktan çalışma modelinin masraflarını ayrıntılı olarak açıklayan bir rapor yayınlayarak, bu durumun Manhattan'daki mağazalar ve kafeleri vuracağını söyledi.
Satış vergisi gelirinde azalma endişesi, kentteki çalışanların ofis yerine evlerinin yakınında daha fazla para harcamasından fikrine dayanıyor.

'İnsanların çalışma tarzı temelden değişiyor'

Stringer, "Analizimiz, pandeminin kentin ekonomisi ve vergi tabanı üzerinde geniş kapsamlı etkilerle insanların çalışma tarzını temelden değiştirdiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Denetçi, "Uzaktan çalışma ve hibrit çalışma programlarının birçok işçiyi evine daha yakın tutması nedeniyle, yerleşim bölgelerindeki küçük işletmeler, New Yorkluların mahallelerinde daha fazla harcama yapmasından bir fayda görebilir. Fakat yaya trafiğinin azalması ve azalan satışlar, kentin ticari bölgelerindeki küçük işletmelerince ciddi şekilde hissedilebilir" dedi.
Diğer yandan raporda, kentin 2022'de 7.4 milyar dolar vergi geliri elde etmesinin beklendiği ortaya koyuldu. Bu da çalışanların en az 2 gün uzaktan çalışmasına izin verileceği yönündeki fikre dayanıyor.
Bununla birlikte raporda, "Restoranlarda öğle yemeği gibi vergilendirilebilir kategorilerden bakkaliye gibi vergiden muaf satın alımlara kadar bazı harcama değişiklikleri olabilirken, aynı zamanda otobüs ve metro yolculukları gibi vergiden muaf satın alımlardan home ofis eşyaları gibi vergiye tabi kalemlerin satın alımlarına doğru harcama kaymaları da meydana gelebilir" ifadelerine yer verildi.

Kayıp daha fazla olabilir

WCBS Radio'ya göre Stringer'in analizi, kentteki yaklaşık 500 bin çalışanının haftada 3 gün ofise gitmesi durumunda, düşen perakende talebi nedeniyle satış vergisindeki yıllık kaybın tahmini 146 milyon dolar olacağını tespit etti.
Ayrıca satış vergisi kaybının, şehir dışında çalışan 110 bin kent sakininin dönüşüyle 35 milyon dolarlık bir düşüşle karşı karşıya kalabileceği ve bundan sonra kentte daha fazla zaman harcayacak ve daha fazla alışveriş yapacağı tahmin ediliyor.
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