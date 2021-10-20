https://tr.sputniknews.com/20211020/fahrettin-altunun-actigi-davada-canan-kaftancioglu-hakim-karsisina-cikti-1049999529.html

Fahrettin Altun'un açtığı davada Canan Kaftancıoğlu hakim karşısına çıktı

Fahrettin Altun'un açtığı davada Canan Kaftancıoğlu hakim karşısına çıktı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin ‘suç işlemeye tahrik’ ile ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından 10 buçuk... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T12:29+0300

2021-10-20T12:29+0300

2021-10-20T12:29+0300

politika

fahrettin altun

canan kaftancıoğlu

kuzguncuk mahallesi

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin 21 Nisan 2020 tarihinde fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin ‘suç işlemeye tahrik, ‘suçu ve suçluyu övme' suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Altun'un avukatı Sezgin Tunç katılırken ilk celseye gelmediği için hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Kaftancıoğlu ve avukatı salonda hazır bulundu.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020 tarihinde İletişim Başkanı olan Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evin görüş alanına alarak cep telefonuyla fotoğraf çektiği anlatıldı. Bu şekilde kayda aldığı görüntüyü de partisinin il başkanı olan Kaftancıoğlu'na göndererek ifşa ettiği belirtildi.Altun'un avukatının savcılığa müracaat ederek, Kaftancıoğlu'nun bu eylemden sonra Twitter hesabından "CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir, yine gidecektir. CHP ilçe başkanına kamunun malını koruduğu, halkın hakkını hukukunu gözettiği için kimse dokunamaz" şeklindeki yazılarla atılı suçları işlediğini ihbar ettiği aktarıldı.İddianamede, Kaftancıoğlu'nun "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından toplamda 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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fahrettin altun, canan kaftancıoğlu, kuzguncuk mahallesi