Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211020/fahrettin-altunun-actigi-davada-canan-kaftancioglu-hakim-karsisina-cikti-1049999529.html
Fahrettin Altun'un açtığı davada Canan Kaftancıoğlu hakim karşısına çıktı
Fahrettin Altun'un açtığı davada Canan Kaftancıoğlu hakim karşısına çıktı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin ‘suç işlemeye tahrik’ ile ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından 10 buçuk... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T12:29+0300
2021-10-20T12:29+0300
politika
fahrettin altun
canan kaftancıoğlu
kuzguncuk mahallesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1049999494_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_1e31bc0500ea348f6fe21e6517a0a836.jpg
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin 21 Nisan 2020 tarihinde fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin ‘suç işlemeye tahrik, ‘suçu ve suçluyu övme' suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Altun'un avukatı Sezgin Tunç katılırken ilk celseye gelmediği için hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Kaftancıoğlu ve avukatı salonda hazır bulundu.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020 tarihinde İletişim Başkanı olan Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evin görüş alanına alarak cep telefonuyla fotoğraf çektiği anlatıldı. Bu şekilde kayda aldığı görüntüyü de partisinin il başkanı olan Kaftancıoğlu'na göndererek ifşa ettiği belirtildi.Altun'un avukatının savcılığa müracaat ederek, Kaftancıoğlu'nun bu eylemden sonra Twitter hesabından "CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir, yine gidecektir. CHP ilçe başkanına kamunun malını koruduğu, halkın hakkını hukukunu gözettiği için kimse dokunamaz" şeklindeki yazılarla atılı suçları işlediğini ihbar ettiği aktarıldı.İddianamede, Kaftancıoğlu'nun "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından toplamda 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
kuzguncuk mahallesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1049999494_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_20874e54a3a1079dcf2c20bc78eb8546.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fahrettin altun, canan kaftancıoğlu, kuzguncuk mahallesi

Fahrettin Altun'un açtığı davada Canan Kaftancıoğlu hakim karşısına çıktı

12:29 20.10.2021
© İHACanan Kaftancıoğlu
Canan Kaftancıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© İHA
Abone ol
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin ‘suç işlemeye tahrik’ ile ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından 10 buçuk yıla kadar hapsi istenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakim karşısına çıktı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin 21 Nisan 2020 tarihinde fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin ‘suç işlemeye tahrik, ‘suçu ve suçluyu övme' suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.
Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Altun'un avukatı Sezgin Tunç katılırken ilk celseye gelmediği için hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Kaftancıoğlu ve avukatı salonda hazır bulundu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020 tarihinde İletişim Başkanı olan Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evin görüş alanına alarak cep telefonuyla fotoğraf çektiği anlatıldı. Bu şekilde kayda aldığı görüntüyü de partisinin il başkanı olan Kaftancıoğlu'na göndererek ifşa ettiği belirtildi.
Altun'un avukatının savcılığa müracaat ederek, Kaftancıoğlu'nun bu eylemden sonra Twitter hesabından "CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir, yine gidecektir. CHP ilçe başkanına kamunun malını koruduğu, halkın hakkını hukukunu gözettiği için kimse dokunamaz" şeklindeki yazılarla atılı suçları işlediğini ihbar ettiği aktarıldı.
İddianamede, Kaftancıoğlu'nun "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından toplamda 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
500000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:37Kübra Par: AK Parti'de görevli olduğunu belli etmeden dolaşan birileri var sokaklarda
12:31Rusya’da iki gündür rekor düzeyde: Kovid-19 kaynaklı bin 28 can kaybı
12:29Fahrettin Altun'un açtığı davada Canan Kaftancıoğlu hakim karşısına çıktı
12:26Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına sinirlendi, eşyaları pencereden attı
12:21Bakan Pakdemirli'den 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması
12:21Sahibinin 'Korkmayın bir şey yapmaz' dediği pitbull burnunu kopardı
12:17Hastaları eğlence için öldüren hemşire, idam cezasıyla karşı karşıya
12:06SGK'dan 150 bin kişiye SMS
12:05Lavrov: Taliban heyetiyle görüşmede kapsayıcı bir hükümet kurma çağrısı yaptım
12:00Sputnik V aşısının Fas’ta üretilmesi planlanıyor
11:57Evden çalışma nedeniyle New York, satış geliri vergisinde 111 milyon dolarlık kayıpla karşı karşıya
11:56Mersin'de bir doktor, tartıştığı meslektaşını av tüfeğiyle öldürdü
11:39Financial Times: Türkiye gri listeye alınabilir
11:31Perinçek: AK Parti MHP ve Vatan Partisi'nin birlikte Türkiye'yi yönetmesi lazım
11:23Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Aktif korona vakalarının yüzde 40'ı, 23 yaş altı gençler
11:20Sürücüye saldıran kişi kendini böyle savundu: Saçı kısaydı erkek sandım
11:15Brezilya liderinin 'Kovid umursamazlığı nedeniyle insanlığa karşı suçlardan yargılanması' için rapor
11:08Taliban heyeti, Afganistan konulu görüşme için Moskova’da
11:07Akşener: Şu anda Merkez Bankası'nın net rezervi eksi 43 milyar dolar
11:00Bağcılar'da freni boşalan kamyonu tutarak durdurmaya çalışınca ayakları ezildi