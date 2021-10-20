Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211020/fas-kovid-19-nedeniyle-ingiltere-almanya-ve-hollanda-ile-ucuslari-askiya-aldi-1050014257.html
Fas, Kovid-19 nedeniyle İngiltere, Almanya ve Hollanda ile uçuşları askıya aldı
Fas, Kovid-19 nedeniyle İngiltere, Almanya ve Hollanda ile uçuşları askıya aldı
Fas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere, Almanya ve Hollanda ile uçak seferlerinin askıya alındığını duyurdu. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T17:49+0300
2021-10-20T17:49+0300
koronavirüs
almanya
ingiltere
ab
hollanda
fas
uçak
seyahat
uçuş
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102529/09/1025290962_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_0af25829390a65b286aed1139944eda7.jpg
Fas Ulusal Havalimanları Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Fas yönetimi çarşamba gece yarısından başlayarak bir sonraki duyuruya kadar Almanya, Hollanda ve İngiltere ile uçuşları askıya alma kararı verdi" ifadesi kullanıldı.Dün 43 bin 738 yeni vaka kaydedilen İngiltere'de, vaka sayısı 7 gün üst üste 40 binin üzerinde seyretmiş ve hastanelerdeki hasta sayısı bir haftada yüzde 10 artarak 7 bin 749'a yükselmişti.Hollanda'da vaka sayıları geçen hafta yüzde 44 artarken, Almanya'da da son 24 saatte 17 bin 15 yeni vaka kaydedilmiş ve 92 kişi hayatını kaybetmişti.Fas makamlarının paylaştığı son verilere göre, ülkede salgının başından bu yana 14 bin 566 kişi hayatını kaybetti, 942 bin 779 kişi de enfekte oldu.
https://tr.sputniknews.com/20210824/cezayir-fas-ile-diplomatik-iliskilerini-kesti-1048301432.html
almanya
ingiltere
hollanda
fas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102529/09/1025290962_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_deb5ccee49113e5c081e15301d68b12a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, ingiltere, ab, hollanda, fas, uçak, seyahat, uçuş, kovid-19

Fas, Kovid-19 nedeniyle İngiltere, Almanya ve Hollanda ile uçuşları askıya aldı

17:49 20.10.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Fotoğraf bankasına girFas bayrağı
Fas bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Fas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere, Almanya ve Hollanda ile uçak seferlerinin askıya alındığını duyurdu.
Fas Ulusal Havalimanları Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Fas yönetimi çarşamba gece yarısından başlayarak bir sonraki duyuruya kadar Almanya, Hollanda ve İngiltere ile uçuşları askıya alma kararı verdi" ifadesi kullanıldı.
Dün 43 bin 738 yeni vaka kaydedilen İngiltere'de, vaka sayısı 7 gün üst üste 40 binin üzerinde seyretmiş ve hastanelerdeki hasta sayısı bir haftada yüzde 10 artarak 7 bin 749'a yükselmişti.
Hollanda'da vaka sayıları geçen hafta yüzde 44 artarken, Almanya'da da son 24 saatte 17 bin 15 yeni vaka kaydedilmiş ve 92 kişi hayatını kaybetmişti.
Fas makamlarının paylaştığı son verilere göre, ülkede salgının başından bu yana 14 bin 566 kişi hayatını kaybetti, 942 bin 779 kişi de enfekte oldu.
Cezayir - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
DÜNYA
Cezayir, Fas ile diplomatik ilişkilerini kesti
24 Ağustos, 20:23
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:11ABD-Meksika sınırında son bir yılda 1.7 milyon düzensiz göçmen yakalandı
18:00İngiliz denetim kuruluşundan Facebook'a 50.5 milyon sterlin ceza
17:58Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun için istenen ceza belli oldu
17:5760 yıllık eşini 38 yerinden bıçaklayarak öldüren kadının kızı: Annemden değil babamdan şikayetçiyim
17:56Emre Belözoğlu: Ben daha yolun çok başındayım
17:49Fas, Kovid-19 nedeniyle İngiltere, Almanya ve Hollanda ile uçuşları askıya aldı
17:48Andrey Stenin ödüllü Türk muhabir anlattı: Spontane şekilde büyük bir çöp yığını ortasında kaldık
17:45DSÖ: Dünyada vakaların arttığı tek bölge Avrupa, artış 3 haftadır sürüyor
17:44Rusya Güvenlik Konseyi: İnternetteki sahte bilgilere ilişkin bireysel sorumluluklar ağırlaştırılmalı
17:39Şoygu: 2023 yılında Belarus'la 'Birlik Kalkanı' ortak tatbikatını gerçekleştireceğiz
17:32Rize'de etkili olan şiddetli yağış, çay bahçesini sürükledi
17:26Rus uzman Kudryaşova: Türkiye-AB ilişkilerinde üçüncü yol yok
17:23Mansur Yavaş: Ankara’yı yeşil dönüşümün merkezi yapmayı hedefliyoruz
17:21Moskova’da çok çocuklu anne ve babalara toplu taşıma ücretsiz olacak
17:21Rusya’nın baş ‘Noel Babası’ aşı yaptırdı
17:0695 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, doktorlarının tavsiyesi üzerine Kuzey İrlanda ziyaretini iptal etti
17:06Meme kanseri en çok Avrupa'da görülüyor
17:01Gübre ihracatına yasak geliyor
17:00Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
16:57Yanardağ harekete geçti, 2. Dünya Savaşı'nda batan Japon savaş gemileri su yüzeyine çıktı