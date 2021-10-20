https://tr.sputniknews.com/20211020/fbi-rus-is-insani-deripaskaya-ait-oldugu-iddia-edilen-evlerde-arama-yapti-1049991351.html

FBI, Rus iş insanı Deripaska’ya ait olduğu iddia edilen evlerde arama yaptı

FBI, Rus iş insanı Deripaska’ya ait olduğu iddia edilen evlerde arama yaptı

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD’nin yaptırım uyguladığı Rus iş insanı Oleg Deripaska’ya ait olduğu iddia edilen konak ve mülkünde arama yaptı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T05:46+0300

2021-10-20T05:46+0300

2021-10-20T05:46+0300

dünya

abd

rus

işadamı

federal soruşturma bürosu (fbi)

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FBI, Washington ve New York’ta Deripaska’nın akrabalarına ait bir konak ve bir mülkte arama yaptı. Arama saatler sürerek konak ve mülkün bulunduğu sokaklar trafiğe kapatıldı. Olay yerinde çok sayıda basın mensubu toplandı.Washington Post gazetesi, aramanın “birkaç yıldır ABD’ye gelmeyen Rus iş insanına yönelik henüz netleştirilmeyen bir cezai soruşturma kapsamında” yapıldığını iddia etti.Ancak Deripaska’nın ABD’deki temsilcisi, RIA Novosti haber ajansına, “Hayır, bu doğru değil. Arama emirleri yaptırımlarla ilgili” açıklamasında bulundu.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, rus, işadamı, federal soruşturma bürosu (fbi)