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FBI, Rus iş insanı Deripaska’ya ait olduğu iddia edilen evlerde arama yaptı
FBI, Rus iş insanı Deripaska’ya ait olduğu iddia edilen evlerde arama yaptı
Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD’nin yaptırım uyguladığı Rus iş insanı Oleg Deripaska’ya ait olduğu iddia edilen konak ve mülkünde arama yaptı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T05:46+0300
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dünya
abd
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işadamı
federal soruşturma bürosu (fbi)
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FBI, Washington ve New York’ta Deripaska’nın akrabalarına ait bir konak ve bir mülkte arama yaptı. Arama saatler sürerek konak ve mülkün bulunduğu sokaklar trafiğe kapatıldı. Olay yerinde çok sayıda basın mensubu toplandı.Washington Post gazetesi, aramanın “birkaç yıldır ABD’ye gelmeyen Rus iş insanına yönelik henüz netleştirilmeyen bir cezai soruşturma kapsamında” yapıldığını iddia etti.Ancak Deripaska’nın ABD’deki temsilcisi, RIA Novosti haber ajansına, “Hayır, bu doğru değil. Arama emirleri yaptırımlarla ilgili” açıklamasında bulundu.
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abd, rus, işadamı, federal soruşturma bürosu (fbi)

FBI, Rus iş insanı Deripaska’ya ait olduğu iddia edilen evlerde arama yaptı

05:46 20.10.2021
© AAFBI
FBI - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© AA
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Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD’nin yaptırım uyguladığı Rus iş insanı Oleg Deripaska’ya ait olduğu iddia edilen konak ve mülkünde arama yaptı.
FBI, Washington ve New York’ta Deripaska’nın akrabalarına ait bir konak ve bir mülkte arama yaptı. Arama saatler sürerek konak ve mülkün bulunduğu sokaklar trafiğe kapatıldı. Olay yerinde çok sayıda basın mensubu toplandı.
Washington Post gazetesi, aramanın “birkaç yıldır ABD’ye gelmeyen Rus iş insanına yönelik henüz netleştirilmeyen bir cezai soruşturma kapsamında” yapıldığını iddia etti.
Ancak Deripaska’nın ABD’deki temsilcisi, RIA Novosti haber ajansına, “Hayır, bu doğru değil. Arama emirleri yaptırımlarla ilgili” açıklamasında bulundu.
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