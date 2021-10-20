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https://tr.sputniknews.com/20211020/genel-kurulda-tuik-verileri-tartisildi-1049989617.html
Genel Kurul'da TÜİK verileri tartışıldı
Genel Kurul'da TÜİK verileri tartışıldı
TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti'nin "TÜİK'in enflasyon ve işsizlik rakamlarına" ilişkin açıklamasına ilişkin grup önerisi ele alındı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T02:42+0300
2021-10-20T02:42+0300
türkiye
hdp
türkiye
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
iyi parti
dursun ataş
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Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, TÜİK verilerine göre Türkiye'nin 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 21.7'lik büyüme ile tarihinin en yüksek büyüme oranlarından birini gerçekleştirdiğini söyledi.TÜİK'in, gerçeklerle uyuşmayan, masa başında hazırladığı rakamları açıkladığını ileri süren Ataş, "Vatandaş geçim derdi ile uğraşıyor. Vatandaşın halini görmezden gelen iktidar ise bu büyüme rakamlarının Türkiye ekonomisinde yeni bir şahlanış dönemi olduğu masalını anlatıyor. Halbuki ekonomik veriler ve reel piyasadaki yaşanan gelişmeler bu durumun tam tersi olduğunu gösteriyor" dedi.HDP: Hükümetin baskı yaparak istatistikleri yönlendirdiği kanaatindeyizHDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tüm kurumları, kurum olmaktan çıkardığını öne sürdü.TÜİK'in verdiği rakamlarla enflasyon oranının 19-20 civarında açıklandığını ancak bağımsız iktisatçıların yaptığı araştırmalarda bu rakamın yüzde 40 civarında olduğunu iddia eden Katırcıoğlu, "Hükümetin bu kuruma baskı yaparak istatistikleri yönlendirdiği kanaatindeyiz" görüşünü savundu.CHP: TÜİK, iktidarın sözcüsü ve raportörü konumundaCHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı da TÜİK tarafından açıklanan verilere bakılacak olursa Türkiye'nin AB ülkelerinden, Çin'den ve ABD'den bile daha iyi durumda olduğuna inanılması gerektiğini söyledi.TÜİK'in, iktidarın sözcüsü ve raportörü konumunda olduğunu öne süren Tığlı, "TÜİK'in, ülkemizin 2021'de yüzde 21.7 büyüdüğünü açıklamasına gerçekten kamera şakası demekten başka söylenecek hiçbir söz yoktur. Veriler ortadayken, asgari ücretlinin cebinde yangın varken TÜİK'in bu iddialarına inanmak tabii ki de mümkün değildir" ifadelerini kullandı.AK Parti: TÜİK'in açıkladığı her rakamın karşılığı vardırAK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ise yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte her anlamda dünyanın yeniden şekillendiğini, etkisi hala süren salgının tüm dengeleri değiştiğini söyledi.Gelişmiş ülkelerin, istihdam, üretim, büyüme sorunları yaşadığını, Türkiye'nin bu süreci aldığı tedbirler, hayata geçirdiği sosyal ve ekonomik desteklerle başarıyla yönettiğini dile getiren Koçer, şunları kaydetti:Koçer, ihracatın bu senenin sonunda 211 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğinin öngörüldüğünü aktardı.Türkiye'nin, dünya ihracatındaki payının daha da artacağını vurgulayan Koçer, "Türkiye, 2021'i yaklaşık yüzde 9 büyüme ile tamamlayacaktır. TÜİK'in açıkladığı her rakamın karşılığı vardır ve büyümeyi teyit etmektedir. Büyüme rakamları arttıkça üretim, ihracat ve istihdam artacak hem ülkemizin hem vatandaşlarımızın refah seviyesi yükselecektir" diye konuştu.İYİ Parti'nin grup önerisi üzerindeki konuşmaların tamamlanmasının ardından istem üzerine yapılan yoklamada iki kez toplantı yeter sayısı bulunamadı.TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, bunun üzerine birleşimi, yarın 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
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hdp, türkiye, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), iyi parti, dursun ataş

Genel Kurul'da TÜİK verileri tartışıldı

02:42 20.10.2021
© AATBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© AA
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TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti'nin "TÜİK'in enflasyon ve işsizlik rakamlarına" ilişkin açıklamasına ilişkin grup önerisi ele alındı.
Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, TÜİK verilerine göre Türkiye'nin 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 21.7'lik büyüme ile tarihinin en yüksek büyüme oranlarından birini gerçekleştirdiğini söyledi.
TÜİK'in, gerçeklerle uyuşmayan, masa başında hazırladığı rakamları açıkladığını ileri süren Ataş, "Vatandaş geçim derdi ile uğraşıyor. Vatandaşın halini görmezden gelen iktidar ise bu büyüme rakamlarının Türkiye ekonomisinde yeni bir şahlanış dönemi olduğu masalını anlatıyor. Halbuki ekonomik veriler ve reel piyasadaki yaşanan gelişmeler bu durumun tam tersi olduğunu gösteriyor" dedi.

HDP: Hükümetin baskı yaparak istatistikleri yönlendirdiği kanaatindeyiz

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tüm kurumları, kurum olmaktan çıkardığını öne sürdü.
TÜİK'in verdiği rakamlarla enflasyon oranının 19-20 civarında açıklandığını ancak bağımsız iktisatçıların yaptığı araştırmalarda bu rakamın yüzde 40 civarında olduğunu iddia eden Katırcıoğlu, "Hükümetin bu kuruma baskı yaparak istatistikleri yönlendirdiği kanaatindeyiz" görüşünü savundu.

CHP: TÜİK, iktidarın sözcüsü ve raportörü konumunda

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı da TÜİK tarafından açıklanan verilere bakılacak olursa Türkiye'nin AB ülkelerinden, Çin'den ve ABD'den bile daha iyi durumda olduğuna inanılması gerektiğini söyledi.
TÜİK'in, iktidarın sözcüsü ve raportörü konumunda olduğunu öne süren Tığlı, "TÜİK'in, ülkemizin 2021'de yüzde 21.7 büyüdüğünü açıklamasına gerçekten kamera şakası demekten başka söylenecek hiçbir söz yoktur. Veriler ortadayken, asgari ücretlinin cebinde yangın varken TÜİK'in bu iddialarına inanmak tabii ki de mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

AK Parti: TÜİK'in açıkladığı her rakamın karşılığı vardır

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ise yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte her anlamda dünyanın yeniden şekillendiğini, etkisi hala süren salgının tüm dengeleri değiştiğini söyledi.
Gelişmiş ülkelerin, istihdam, üretim, büyüme sorunları yaşadığını, Türkiye'nin bu süreci aldığı tedbirler, hayata geçirdiği sosyal ve ekonomik desteklerle başarıyla yönettiğini dile getiren Koçer, şunları kaydetti:

"Türkiye, dünya ticaretinde kendisini yeniden konumlandırmayı başarmıştır. Tedarik zincirinin kırılmayarak devam etmiş olması, kapasite kullanımı ve sanayi üretimini arttırmıştır. Büyümenin en güçlü öncü göstergesi olan sanayi üretimi ağustos ayında yıllık bazda 13.8 aylık bazda ise yüzde 5.4 yükselmiştir. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı eylül ayında bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 78.1 seviyesine gelmiştir. ABD ve Çin ekonomilerinin bu yılki büyüme performanslarına ilişkin kredi kuruluşlarının tahminleri düşerken aynı kuruluşlar Türkiye'deki ekonomik toparlanmanın devam ettiğine dikkati çekmekte, büyüme tahminlerini yükseltmektedir. Dünya Bankası, Türkiye için 2021 büyüme beklentisini 3.5 puan artırarak yüzde 5'ten yüzde 8.5'a revize etmiştir. Küresel tedarik zincirinde, Türkiye yavaş yavaş stratejik bir üsse dönüşmekte, jeopolitik konumu ve sunduğu avantajlarla bölgesinde ve dünyada uluslararası şirketlerin ilgisini çekmektedir."

Koçer, ihracatın bu senenin sonunda 211 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğinin öngörüldüğünü aktardı.
Türkiye'nin, dünya ihracatındaki payının daha da artacağını vurgulayan Koçer, "Türkiye, 2021'i yaklaşık yüzde 9 büyüme ile tamamlayacaktır. TÜİK'in açıkladığı her rakamın karşılığı vardır ve büyümeyi teyit etmektedir. Büyüme rakamları arttıkça üretim, ihracat ve istihdam artacak hem ülkemizin hem vatandaşlarımızın refah seviyesi yükselecektir" diye konuştu.
İYİ Parti'nin grup önerisi üzerindeki konuşmaların tamamlanmasının ardından istem üzerine yapılan yoklamada iki kez toplantı yeter sayısı bulunamadı.
TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, bunun üzerine birleşimi, yarın 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
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