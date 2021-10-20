https://tr.sputniknews.com/20211020/gubre-ihracatina-yasak-geliyor-1050011754.html

Gübre ihracatına yasak geliyor

Gübre ihracatına yasak geliyor

Ticaret Bakanlığı gübre ihracatının tümüyle yasaklanması için tebliğ hazırladı. Tebliğin bu gece yarısı Resmi Gazete'de yayınlanması ve ihracat yasağının 21... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T17:01+0300

2021-10-20T17:01+0300

2021-10-20T17:01+0300

ekonomi

ithalat

resmi gazete

gübre

fiyat

ihracat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050011668_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_5b48d767fc6d812090398faba8d9ad9f.jpg

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğin bu gece yarısı Resmi Gazete'de yayınlanması bekleniyor.Dünya'dan Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre Gübrede durdurulamayan fiyat artışını önlemek için Ticaret Bakanlığı 12 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile gübreyi ihracatı kayda bağlı mallar listesine almıştı. Söz konusu önlem fiyat artışını durdurmaya yetmemesi üzerine gübre ihracatının tümüyle yasaklanması yönünde karar alındı.'Yasak, fiyatları düşürmez'Gübre sektörü temsilcileri bazı gübre çeşitlerinin ihracatının yasaklanmasının normal olduğunu ancak toptan bir yaklaşımla organik, sıvı her türlü gübre çeşidinin yasaklanmasının yanlış olacağını ifade ediyor. Bağlantısı yapılmış, sözleşmesi imzalanmış, bedeli alınmış ürünler olduğunu belirten sektör temsilcileri, ihracat yasağının da fiyatları düşürmeyeceğini iddia ediyor.Sektör temsilcileri; "Gübrede küresel bir kriz var. Fiyat verilemiyor. Hammadde fiyatları anormal arttı. Gübre fiyatları sadece Türkiye'de değil, dünyada da artıyor. Hammadde ile ilgili büyük sorun var. Ayrıca Türkiye, gübrede dışa bağımlı olduğu için döviz kurundaki artışa bağlı olarak da fiyat artıyor. Dövizdeki artış durdurulmalı" görüşünü savunuyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ithalat, resmi gazete, gübre, fiyat, ihracat