Gürcistan'da Saakaşvili'ye yardım ettiği gerekçesiyle bir kişi daha gözaltına alındı

Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin ülke sınırından kaçak yollarla geçmesine ilişkin dava kapsamında bir kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.Bakanlık daha önce, Saakaşvili'ye yardım ettikleri gerekçesiyle üç kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.Ülkesine, 8 yıl sonra 29 Eylül'de gizli yollarla dönen Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle 1 Ekim’de gözaltına alınarak, Rustavi kentindeki hapishaneye konulmuştu.Saakaşvili, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili tarafından darbe planlamakla ve hükümete komplo kurmak için muhalefet temsilcilerine saldırı planlamakla suçlanıyor.Tutukluluğunun yas dışı olduğunu iddia ederek kendisine yönelik suçlamaları reddeden Saakaşvili, açlık grevini sürdürüyor.
Gürcistan İçişleri Bakanlığı, eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin ülke sınırından yasadışı bir şekilde geçmesine yardım eden bir kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.
Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin ülke sınırından kaçak yollarla geçmesine ilişkin dava kapsamında bir kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.
Bakanlık daha önce, Saakaşvili'ye yardım ettikleri gerekçesiyle üç kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
Ülkesine, 8 yıl sonra 29 Eylül'de gizli yollarla dönen Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle 1 Ekim’de gözaltına alınarak, Rustavi kentindeki hapishaneye konulmuştu.
Saakaşvili, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili tarafından darbe planlamakla ve hükümete komplo kurmak için muhalefet temsilcilerine saldırı planlamakla suçlanıyor.