Hafriyat sahasında önlem alınmadan patlatılan dinamit nedeniyle faciadan dönüldü

“Tedbirsizlik diyelim buna, gerekli önlemler yeteri kadar alınmayınca bu şekilde yola saçılarak araçlara zarar verdi. Öndeki araç komple hasar gördü, hatta 1 tane yaralı var. Bizim arabamız da ön taraftan hasar aldı. Bir yarım metre daha gelmiş olsaydı Allah korusun bir cana zarar gelebilirdi. Yetersiz bir önlem var burada. Fabrika yetkilileri bunu kabul ediyorlar. Üstleneceklerini söylüyorlar ama bu sonuçta bir can yani. Bu sefer böyle oldu ama yarın neyin ne olacağı belli olmaz. Önlemlerin daha da genişletilmesi gerekiyor, kontrol edilmesi gerekiyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Sonuçta bugün bize bir şey olmadı ama yarın bir başkasına olabilir. Babamın arabası bu. Şu an herhangi bir şey yok, sadece korku ve panik var. Sağlığında bir sıkıntı yok çok şükür.”