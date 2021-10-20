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Hafriyat sahasında önlem alınmadan patlatılan dinamit nedeniyle faciadan dönüldü
Hafriyat sahasında önlem alınmadan patlatılan dinamit nedeniyle faciadan dönüldü
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir demir çelik fabrikasına ait arazide yapılan temel kazısında dinamitle patlatma sırasında parçalanan kayalar 2 aracın üzerine... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T19:49+0300
2021-10-20T19:52+0300
facia
patlayıcı
dinamit
kaya
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Kocaeli’nin Darıca ilçesi Osman Gazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan Kroman Çelik Sanayi isimli demir-çelik fabrikasına ait hafriyat sahasında bir kayanın küçültülmesi için patlatma yapıldı. Önlemlerin alınmaması sebebiyle patlatılan kayanın parçaları cadde üzerine savruldu. Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan Bayramoğlu Mahalle Muhtarı Ferman Aktaş idaresindeki araç ile Hüseyin D. idaresindeki otomobil zarar görürken, otomobil sürücüsü Hüseyin D. yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.Daha sonra ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Fabrikanın şantiyesinde dinamitle bir kontrollü patlatma gerçekleştirildiğini söyleyen Bayramoğlu Mahalle Muhtarı Ferman Aktaş’ın oğlu Erman Aktaş, şunları söyledi:
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facia, patlayıcı, dinamit, kaya

Hafriyat sahasında önlem alınmadan patlatılan dinamit nedeniyle faciadan dönüldü

19:49 20.10.2021 (güncellendi: 19:52 20.10.2021)
© İHAHafriyat sahasında önlem alınmadan patlatılan dinamit nedeniyle faciadan dönüldü
Hafriyat sahasında önlem alınmadan patlatılan dinamit nedeniyle faciadan dönüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© İHA
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir demir çelik fabrikasına ait arazide yapılan temel kazısında dinamitle patlatma sırasında parçalanan kayalar 2 aracın üzerine düştü, 1 kişi hafif yaralandı.
Kocaeli’nin Darıca ilçesi Osman Gazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan Kroman Çelik Sanayi isimli demir-çelik fabrikasına ait hafriyat sahasında bir kayanın küçültülmesi için patlatma yapıldı.
Önlemlerin alınmaması sebebiyle patlatılan kayanın parçaları cadde üzerine savruldu. Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan Bayramoğlu Mahalle Muhtarı Ferman Aktaş idaresindeki araç ile Hüseyin D. idaresindeki otomobil zarar görürken, otomobil sürücüsü Hüseyin D. yaralandı.
Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Daha sonra ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Fabrikanın şantiyesinde dinamitle bir kontrollü patlatma gerçekleştirildiğini söyleyen Bayramoğlu Mahalle Muhtarı Ferman Aktaş’ın oğlu Erman Aktaş, şunları söyledi:
“Tedbirsizlik diyelim buna, gerekli önlemler yeteri kadar alınmayınca bu şekilde yola saçılarak araçlara zarar verdi. Öndeki araç komple hasar gördü, hatta 1 tane yaralı var. Bizim arabamız da ön taraftan hasar aldı. Bir yarım metre daha gelmiş olsaydı Allah korusun bir cana zarar gelebilirdi. Yetersiz bir önlem var burada. Fabrika yetkilileri bunu kabul ediyorlar. Üstleneceklerini söylüyorlar ama bu sonuçta bir can yani. Bu sefer böyle oldu ama yarın neyin ne olacağı belli olmaz. Önlemlerin daha da genişletilmesi gerekiyor, kontrol edilmesi gerekiyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Sonuçta bugün bize bir şey olmadı ama yarın bir başkasına olabilir. Babamın arabası bu. Şu an herhangi bir şey yok, sadece korku ve panik var. Sağlığında bir sıkıntı yok çok şükür.”
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