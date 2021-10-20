https://tr.sputniknews.com/20211020/hollandada-1115-cocuk-yanlislikla-sahtekar-ilan-edilen-ebeveynlerinden-alindi-1050007896.html

Hollanda'da bin 115 çocuk, 'yanlışlıkla' sahtekar ilan edilen ebeveynlerinden alındı

Hollanda'da bin 115 çocuk, 'yanlışlıkla' sahtekar ilan edilen ebeveynlerinden alındı

Hollanda'da ailelerinden alınan binden fazla çocuğun ebeveynlerinin, devlet görevlileri tarafından 'yanlışlıkla' çocuk yardımında 'sahtekarlık' yapmakla... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T15:38+0300

2021-10-20T15:38+0300

2021-10-20T15:39+0300

dünya

çocuk

ebeveyn

ayrımcılık

sahtekarlık

hollanda parlamentosu

hollanda hükümeti

sosyal hizmet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050007657_0:127:3189:1920_1920x0_80_0_0_03133a5e96cc37e9bde5cdb562243e37.jpg

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), çocuk bakımı desteklerinin kötü yönetimi sebebiyle haklarında yanlışlıkla 'sahtekarlık' soruşturması yürütülen ve ödedikleri cezalar nedeniyle mali yıkıma sürüklenen ailelerin elinden 1115 çocuğun alındığını duyurdu. CBS'nin paylaştığı veriler, çocukların 2015-2020 döneminde devlet koruması altına alındığını ortaya koydu. Kurum, araştırmanın Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığı'nın talebiyle yapıldığını bildirdi. Aileler hakkında yürütülen soruşturmalar ile çocukların devlet koruması altına alınması arasında doğrudan bağ olup olmadığı belirtilmezken, açıklamaya muhalif milletvekillerinden tepki geldi.Rotterdam Çocuk Koruma Merkezi Direktörü Arina Kruithof, ANP ajansına yaptığı açıklamada "Çocuk yardımı skandalı bize, aile ve çocukların korunmasında daha farklı politikalara ihtiyacımız olduğunu gösterdi. Aksi halde, acı çekenler hep çocuklar olmaya devam edecek." ifadesini kullandı. Hollanda Vergi Dairesi, çocuk bakım yardımı alan bazı ailelerin, hatalı veya eksik beyan, belge yetersizliği, usulsüzlük ve evrakta sahtecilik gibi gerekçelerle ödeneklerinin kesilmesine ve yapılan yardımların geri alınmasına karar vermişti. Aralık 2020'de Hollanda Parlamentosu tarafından kurulan araştırma komisyonu, çocuk bakım yardımı alan on binlerce ailenin, devlet görevlileri tarafından yanlışlıkla 'sahtekar' diye yaftaladığını ve bu aileler hakkında işlem yapıldığını ortaya çıkarmıştı. Komisyonun hazırladığı raporda, çocuk bakım yardımı alan ailelerden belli etnik kökenden gelenler ve çifte vatandaşlık sahibi olanlar hakkında yapılan gelir incelemelerinde devlet görevlilerinin hata yaptığı belirtilmişti. Ayrımcılık yapıldığının ortaya çıkmasıyla Ocak 2021'de hükümet istifa etmiş ayrıca ayrımcılığa uğrayan ve bakım yardımının kesilmesi sebebiyle mağdur olan ailelere tazminat ödenmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210115/hollanda-hukumeti-istifa-etti-1043585554.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çocuk, ebeveyn, ayrımcılık, sahtekarlık, hollanda parlamentosu, hollanda hükümeti, sosyal hizmet