https://tr.sputniknews.com/20211020/inceden-cumhurbaskani-erdogana-hayat-sana-guzel-1049990939.html

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Hayat sana güzel

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Hayat sana güzel

TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maaşının 100 bin TL üzerine çıkarılmasına tepki gösteren Memleket Partisi Genel... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T05:16+0300

2021-10-20T05:16+0300

2021-10-20T05:16+0300

politika

recep tayyip erdoğan

türkiye

muharrem ince

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TBMM’ye sunulan bütçe teklifinde Erdoğan'ın maaşı yüzde 14,4 oranında zamla 100.000 TL’nin üzerine çıkarılmıştı. Konuyla ilgili Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de bir paylaşımda bulundu.“100 bin 750 TL…Kendine zam yapan tek adam” ifadesinin yer aldığı görseli paylaşan İnce, “Hayat sana güzel! Kendin pişir, kendin ye…” notunu düştü.

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recep tayyip erdoğan, türkiye, muharrem ince