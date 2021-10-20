https://tr.sputniknews.com/20211020/insaat-iscisi-emniyet-halatinda-asili-kaldi-1050006370.html

İnşaat işçisi emniyet halatında asılı kaldı

İnşaat işçisi emniyet halatında asılı kaldı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir site inşaatından düşen işçi taktığı emniyet halatı sayesinde hayata tutunmayı başardı. İnşaatta asılı kalan işçiyi, diğer... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T15:10+0300

2021-10-20T15:10+0300

2021-10-20T15:10+0300

yaşam

osmaniye

inşaat

işçi

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Osmaniye'nin Cemalpaşa Mahallesi Adalet Caddesi üzerinde 10 katlı bir site inşaatında çalışan ismi öğrenilemeyen işçi, çalışırken aniden inşaattan düştü. Belinde emniyet halatı takılı olan işçi bu sayede yere düşmekten kurtularak apartmanın dördüncü kat seviyesinde asılı kaldı.Bağırarak yardım isteyen işçinin imdadına inşaatta çalışan diğer işçiler yetişti. Dördüncü katta bulunan pencereye gelen diğer işçiler düşen işçinin emniyet halatını çekerek onu pencereden içeri almayı başardılar.

osmaniye

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osmaniye, inşaat, işçi