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İstanbul Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdunda öğrencilerden eylem
© AA / Şebnem CoşkunSağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri doğrultusunda Valilik koordinasyonunda Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan İstanbul'a gelecek vatandaşların 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacağı yurtlardan biri olan KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda hazırlıklar tamamlandı.
© AA / Şebnem Coşkun
İstanbul Başakşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu’nda öğrenciler yemek ücretlerini, internet sorunlarını protesto ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konu ile ilgileneceklerini duyurdu.
İstanbul Başakşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu’nda öğrenciler yemek ücretlerini, internet sorunlarını protesto etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konu ile ilgileneceklerini duyurdu.
Eyleme katılan öğrenciler, yönetime taleplerini şöyle sıraladı:
Yurt ile metro arasında gasp olaylarına karşı otobüs seferleri istiyoruz.
Yemekhane fiyatlarının düşürülmesini istiyoruz.
İnternette kotanın kaldırılmasını ve nitelikli hale getirilmesini istiyoruz.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"İBB olarak öğrencilerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yakından ilgileneceğiz"
İBB olarak öğrencilerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yakından ilgileneceğiz. https://t.co/Ybc7au5My6— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 19, 2021