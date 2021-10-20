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İstanbul Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdunda öğrencilerden eylem
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdunda öğrencilerden eylem
İstanbul Başakşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu’nda öğrenciler yemek ücretlerini, internet sorunlarını protesto ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T02:51+0300
2021-10-20T02:51+0300
türkiye
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
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İstanbul Başakşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu’nda öğrenciler yemek ücretlerini, internet sorunlarını protesto etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konu ile ilgileneceklerini duyurdu.Eyleme katılan öğrenciler, yönetime taleplerini şöyle sıraladı:İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, kredi ve yurtlar kurumu (kyk)

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdunda öğrencilerden eylem

02:51 20.10.2021
© AA / Şebnem CoşkunSağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri doğrultusunda Valilik koordinasyonunda Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan İstanbul'a gelecek vatandaşların 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacağı yurtlardan biri olan KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda hazırlıklar tamamlandı.
Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri doğrultusunda Valilik koordinasyonunda Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan İstanbul'a gelecek vatandaşların 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacağı yurtlardan biri olan KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda hazırlıklar tamamlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© AA / Şebnem Coşkun
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İstanbul Başakşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu’nda öğrenciler yemek ücretlerini, internet sorunlarını protesto ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konu ile ilgileneceklerini duyurdu.
İstanbul Başakşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu’nda öğrenciler yemek ücretlerini, internet sorunlarını protesto etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konu ile ilgileneceklerini duyurdu.
Eyleme katılan öğrenciler, yönetime taleplerini şöyle sıraladı:
Yurt ile metro arasında gasp olaylarına karşı otobüs seferleri istiyoruz.
Yemekhane fiyatlarının düşürülmesini istiyoruz.
İnternette kotanın kaldırılmasını ve nitelikli hale getirilmesini istiyoruz.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"İBB olarak öğrencilerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yakından ilgileneceğiz"
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