https://tr.sputniknews.com/20211020/izmirde-fetonun-emniyet-mahrem-kadin-yapilanmasi-sorusturmasinda-39-gozalti-karari-1049992243.html

İzmir'de FETÖ'nün emniyet mahrem kadın yapılanması soruşturmasında 39 gözaltı kararı

İzmir'de FETÖ'nün emniyet mahrem kadın yapılanması soruşturmasında 39 gözaltı kararı

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem kadın yapılanmasına yönelik soruşturmada 39 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T07:36+0300

2021-10-20T07:36+0300

2021-10-20T07:35+0300

türkiye

operasyon

fetö

fetö soruşturması

mahrem imam

mahrem

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Emniyet mahrem kadın yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde tanık beyanı ve garson gizli tanıktan ele geçirilen dijitallerde fişleme bilgisi bulunan, 5'i ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve HTS incelemesinden örgütsel irtibatı tespit edilen 39 kişiye yönelik İzmir merkezli, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Manisa'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.Haklarında gözaltı kararı verilen 39 kişinin örgüt içerisindeki sözde görev dağılımına göre birinin 'genel müdür', diğerlerinin de 'öğretmen' olarak adlandırıldığı öğrenildi.Şüpheliler arasında 1 öğretmen, 3 ebe ve 1 Kur'an kursu öğreticisinin bulunduğu belirtildi.

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operasyon, fetö, fetö soruşturması, mahrem imam, mahrem