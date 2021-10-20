https://tr.sputniknews.com/20211020/japonyada-ilk-deepfake-davasi-pornografik-goruntulerdeki-sansuru-kaldiran-kisi-tutuklandi-1050024418.html

Japonya'da ilk deepfake davası: Pornografik görüntülerdeki sansürü kaldıran kişi tutuklandı

Japonya'da ilk deepfake davası: Pornografik görüntülerdeki sansürü kaldıran kişi tutuklandı

Japonya'da yapay zeka kullanarak bulanık bölümleri kaldırılmış pornografik video yayınlayıp satan bir kişi tutuklandı. Japon yasalarına göre pornografik... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T23:56+0300

2021-10-20T23:56+0300

2021-10-20T23:56+0300

dünya

japonya

pornografi

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Japonya'da pornografik görüntülerde cinsel organların mozaik yapılarak sansürlenmesi zorunlu. Ancak 43 yaşındaki Masayuki Nakamoto, deepfake ile bu videoları, bulanıklaşmış bölümleri kaldırılmış gibi göstererek yayınlayıp satmaya başladı.Kyoto Valiliği Polisi, durumu tespit ederek 18 Ekim'de Takasago'da yaptığı operasyonla olaydan sorumlu olduğu öğrenilen ve serbest çalışan Masayuki Nakamoto'yu tutukladı.Nakamoto'nun tutuklanma nedeni videolardaki oyuncuların gizliliğini ihlal etmesi değil. Nakamoto, deepfake ile oluşturduğu 10 fotoğrafı 20 dolara sattığı için tutuklandı.Haber Global'in edindiği bilgiye göre bu Japonya'da ilk deepfake davası tutuklaması olarak kayıtlara geçti.Olayın geçmişiNakamoto 9 Ocak'ta bir pornografik videoyu mozaikli bölümlerini kaldırılmış gibi göstermek için deepfake'le işledi.Operasyon sonucu yakalanan Nakamoto telif hakkı ihlalinin yanı sıra müstehcen görüntüler oluşturmak, bunları web sitesine yükleyerek geniş bir izleyici kitlesine görünür kılmakla suçlanacak.Nakamoto Kasım 2020'de açtığı web sitesinde "TecoGAN" olarak bilinen pikselli görüntülerin çözünürlüğünü artırmak için kullanılan AI Modeli'ni uygulayarak, müşterilerin istediği videoların sansürlenmiş bölümlerini kaldırıyordu. Bu videoları satan Nakamoto, 2 bin 561 videoyu yeniden işleyerek sattı ve bu işten 96 bin dolar kazandı. Nakamoto'nun ayrıca bu videoları başka sitelere de sattığı belirtiliyor.Nakamoto telif hakkı ihlali ve müstehcen görüntüler sergileme suçlamalarını kabul etti ve bunu para için yaptığını söyledi. Telif hakkı yasasını ihlal ve müstehcen görüntü sergilemekle de suçlanan Nakamoto yeni suçlamaların da gündeme gelmesi bekleniyor.

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japonya, pornografi