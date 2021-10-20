Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA: ABD askeri üssü, bomba ve keskin nişancı ihbarı üzerine kapatıldı
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211020/kabulov-moskovadaki-gorusmelerde-talibanin-taninmasi-konusu-gundeme-geldi-1050009041.html
Kabulov: Moskova'daki görüşmelerde Taliban'ın tanınması konusu gündeme geldi
Kabulov: Moskova'daki görüşmelerde Taliban'ın tanınması konusu gündeme geldi
Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, bugün yapılan Moskova formatındaki Afganistan görüşmelerinde katılımcı ülkelerin Taliban'ın... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T16:06+0300
2021-10-20T16:06+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
moskova
afganistan
zamir kabulov
görüşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050008808_0:0:2724:1532_1920x0_80_0_0_282a120cb57275bc8d02fea03b65cdc3.jpg
Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, bugün gerçekleştirilen Moskova formatındaki Afganistan görüşmelerine dair değerlendirmede bulundu.Görüşmelerin ardından gazetecilerle bir araya gelen Kabulov'a Taliban'ın tanınması konusunun gündeme gelip gelmediği soruldu.Kabulov, "Elbette gündeme geldi, gelmez olur mu? O an günün birinde mutlaka gelecek. Ancak o an, Afgan heyetine herkes tarafından söylendiği gibi, Taliban insan hakları ve kapsayıcılık konularını da kapsayan uluslararası toplumun beklentilerinin büyük bölümünü yerine getirmeye başladığında gelecek" dedi.'Uluslararası toplum, yaklaşan insani felaketi önlenmesi konusunda mutabık'Kabulov, uluslararası toplumun Afganistan'da yaklaşan insani felaketi önlenmesi gerektiği konusunda mutabık olduğunu belirtti.Kabulov, "Bazı anlaşmazlıklara rağmen tüm katılımcılar, Afgan halkına yardım etmemiz gerektiği konusunda fikir birliği sağladı. Bazılarının insani felaket olarak nitelediği yaklaşan krizi önlememiz gerekiyor. Uluslararası toplum birleşmeli" ifadelerini kullandı.Yeni Afgan hükümetinin herkesin hoşuna gitmediğinin farkında olduğunu kaydeden Kabulov, yeni hükümeti cezalandırmaya çalışanların aslında tüm Afgan halkını cezalandırdığının altını çizdi.'ABD'nin yeni özel temsilcisi, kasım ayında Moskova'yı ziyaret edecek'Bu arada Kabulov, ABD'nin yeni Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West'in kasım ayında Moskova'yı ziyaret edeceğini ekledi.Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'ın başı çektiği genişletilmiş formattaki Afganistan görüşmelerine Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın temsilcileri de katılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211020/rus-elci-taliban-rusyadan-askeri-yardim-talep-etmedi-1050008436.html
rusya
moskova
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050008808_0:0:2724:2044_1920x0_80_0_0_2e445e7fac0f2e3067c2bb309cb83228.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, moskova, afganistan, zamir kabulov, görüşme

Kabulov: Moskova'daki görüşmelerde Taliban'ın tanınması konusu gündeme geldi

16:06 20.10.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri BakanlığıZamir Kabulov
Zamir Kabulov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı
Abone ol
Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, bugün yapılan Moskova formatındaki Afganistan görüşmelerinde katılımcı ülkelerin Taliban'ın tanınması konusunu istişare ettiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, bugün gerçekleştirilen Moskova formatındaki Afganistan görüşmelerine dair değerlendirmede bulundu.
Görüşmelerin ardından gazetecilerle bir araya gelen Kabulov'a Taliban'ın tanınması konusunun gündeme gelip gelmediği soruldu.
Kabulov, "Elbette gündeme geldi, gelmez olur mu? O an günün birinde mutlaka gelecek. Ancak o an, Afgan heyetine herkes tarafından söylendiği gibi, Taliban insan hakları ve kapsayıcılık konularını da kapsayan uluslararası toplumun beklentilerinin büyük bölümünü yerine getirmeye başladığında gelecek" dedi.

'Uluslararası toplum, yaklaşan insani felaketi önlenmesi konusunda mutabık'

Kabulov, uluslararası toplumun Afganistan'da yaklaşan insani felaketi önlenmesi gerektiği konusunda mutabık olduğunu belirtti.
Kabulov, "Bazı anlaşmazlıklara rağmen tüm katılımcılar, Afgan halkına yardım etmemiz gerektiği konusunda fikir birliği sağladı. Bazılarının insani felaket olarak nitelediği yaklaşan krizi önlememiz gerekiyor. Uluslararası toplum birleşmeli" ifadelerini kullandı.
Yeni Afgan hükümetinin herkesin hoşuna gitmediğinin farkında olduğunu kaydeden Kabulov, yeni hükümeti cezalandırmaya çalışanların aslında tüm Afgan halkını cezalandırdığının altını çizdi.

'ABD'nin yeni özel temsilcisi, kasım ayında Moskova'yı ziyaret edecek'

Bu arada Kabulov, ABD'nin yeni Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West'in kasım ayında Moskova'yı ziyaret edeceğini ekledi.
Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'ın başı çektiği genişletilmiş formattaki Afganistan görüşmelerine Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın temsilcileri de katılıyor.
Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Rus elçi: Taliban, Rusya'dan askeri yardım talep etmedi
15:58
101000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:48ABD askeri üssü, bomba ve keskin nişancı ihbarı üzerine kapatıldı
16:44‘Flake’in büyükelçi olarak atanması Ankara’da hasımca sinyal olarak algılanabilir’
16:44Emre Aşık ifade verdi: Mesajda beni öldüreceği yazıyordu
16:43ABD'de domuzdan insana organ nakli deneyi ilk kez başarıyla sonuçlandı
16:42Gürcistan'da Saakaşvili'ye yardım ettiği gerekçesiyle bir kişi daha gözaltına alındı
16:41Ağaç altında bir günlük bebek bulundu
16:38Matviyenko: Federasyon Konseyi Türk meslektaşlarıyla ilişkileri geliştirmeye hazır
16:36LPG otogaza 22 kuruş zam
16:34Belçika'da polisler, maaş ve emeklilik hakları konularında hükümeti protesto etti
16:06Kabulov: Moskova'daki görüşmelerde Taliban'ın tanınması konusu gündeme geldi
16:06Kuzey Kıbrıs'ta zam isteyen 2 firma, akaryakıt akışını kesti
16:06İstanbul'da yolcu seçen taksi sürücüsü: 'Taksim Meydanı'nda 50 euro'ya yolcu taşıyorlar'
16:00AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Gaza ve gaz ithalatına çok bağımlıyız
15:58Rus elçi: Taliban, Rusya'dan askeri yardım talep etmedi
15:52'Edis Fan Token' saatler içinde tükendi
15:48Newcastle'da değişim başladı: Teknik direktör Steve Bruce ile yollar ayrıldı
15:38Hollanda'da bin 115 çocuk, 'yanlışlıkla' sahtekar ilan edilen ebeveynlerinden alındı
15:37Diyanet 7 bin 800 personel alacak
15:37Bergama Amfi Tiyatrosu'nda kişiye özel koltuklar bulundu
15:28Kent merkezinde yiyecek arayan tilki ile karga aynı karede