https://tr.sputniknews.com/20211020/kabulov-moskovadaki-gorusmelerde-talibanin-taninmasi-konusu-gundeme-geldi-1050009041.html
Kabulov: Moskova'daki görüşmelerde Taliban'ın tanınması konusu gündeme geldi
Kabulov: Moskova'daki görüşmelerde Taliban'ın tanınması konusu gündeme geldi
Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, bugün yapılan Moskova formatındaki Afganistan görüşmelerinde katılımcı ülkelerin Taliban'ın... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T16:06+0300
2021-10-20T16:06+0300
2021-10-20T16:06+0300
taliban kontrolünde afganistan
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Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, bugün gerçekleştirilen Moskova formatındaki Afganistan görüşmelerine dair değerlendirmede bulundu.Görüşmelerin ardından gazetecilerle bir araya gelen Kabulov'a Taliban'ın tanınması konusunun gündeme gelip gelmediği soruldu.Kabulov, "Elbette gündeme geldi, gelmez olur mu? O an günün birinde mutlaka gelecek. Ancak o an, Afgan heyetine herkes tarafından söylendiği gibi, Taliban insan hakları ve kapsayıcılık konularını da kapsayan uluslararası toplumun beklentilerinin büyük bölümünü yerine getirmeye başladığında gelecek" dedi.'Uluslararası toplum, yaklaşan insani felaketi önlenmesi konusunda mutabık'Kabulov, uluslararası toplumun Afganistan'da yaklaşan insani felaketi önlenmesi gerektiği konusunda mutabık olduğunu belirtti.Kabulov, "Bazı anlaşmazlıklara rağmen tüm katılımcılar, Afgan halkına yardım etmemiz gerektiği konusunda fikir birliği sağladı. Bazılarının insani felaket olarak nitelediği yaklaşan krizi önlememiz gerekiyor. Uluslararası toplum birleşmeli" ifadelerini kullandı.Yeni Afgan hükümetinin herkesin hoşuna gitmediğinin farkında olduğunu kaydeden Kabulov, yeni hükümeti cezalandırmaya çalışanların aslında tüm Afgan halkını cezalandırdığının altını çizdi.'ABD'nin yeni özel temsilcisi, kasım ayında Moskova'yı ziyaret edecek'Bu arada Kabulov, ABD'nin yeni Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West'in kasım ayında Moskova'yı ziyaret edeceğini ekledi.Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'ın başı çektiği genişletilmiş formattaki Afganistan görüşmelerine Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın temsilcileri de katılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211020/rus-elci-taliban-rusyadan-askeri-yardim-talep-etmedi-1050008436.html
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rusya, moskova, afganistan, zamir kabulov, görüşme
Kabulov: Moskova'daki görüşmelerde Taliban'ın tanınması konusu gündeme geldi
Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, bugün yapılan Moskova formatındaki Afganistan görüşmelerinde katılımcı ülkelerin Taliban'ın tanınması konusunu istişare ettiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov
, bugün gerçekleştirilen Moskova formatındaki Afganistan görüşmelerine
dair değerlendirmede bulundu.
Görüşmelerin ardından gazetecilerle bir araya gelen Kabulov'a Taliban'ın tanınması konusunun gündeme gelip gelmediği soruldu.
Kabulov, "Elbette gündeme geldi, gelmez olur mu? O an günün birinde mutlaka gelecek. Ancak o an, Afgan heyetine herkes tarafından söylendiği gibi, Taliban insan hakları ve kapsayıcılık konularını da kapsayan uluslararası toplumun beklentilerinin büyük bölümünü yerine getirmeye başladığında gelecek" dedi.
'Uluslararası toplum, yaklaşan insani felaketi önlenmesi konusunda mutabık'
Kabulov, uluslararası toplumun Afganistan'da yaklaşan insani felaketi
önlenmesi gerektiği konusunda mutabık olduğunu belirtti.
Kabulov, "Bazı anlaşmazlıklara rağmen tüm katılımcılar, Afgan halkına yardım etmemiz gerektiği konusunda fikir birliği sağladı. Bazılarının insani felaket olarak nitelediği yaklaşan krizi önlememiz gerekiyor. Uluslararası toplum birleşmeli" ifadelerini kullandı.
Yeni Afgan hükümetinin herkesin hoşuna gitmediğinin farkında olduğunu kaydeden Kabulov, yeni hükümeti cezalandırmaya çalışanların aslında tüm Afgan halkını cezalandırdığının altını çizdi.
'ABD'nin yeni özel temsilcisi, kasım ayında Moskova'yı ziyaret edecek'
Bu arada Kabulov, ABD'nin yeni Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West'in kasım ayında Moskova'yı ziyaret edeceğini ekledi.
Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'ın başı çektiği genişletilmiş formattaki Afganistan görüşmelerine Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın temsilcileri de katılıyor.