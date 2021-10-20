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Kazada kalbi durdu, yoldan geçen sağlıkçının kalp masajıyla hayata döndü
Kazada kalbi durdu, yoldan geçen sağlıkçının kalp masajıyla hayata döndü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, servis minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T14:53+0300
2021-10-20T14:56+0300
kaza
türkiye
bursa
kalp masajı
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İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan 25 yaşındaki sürücü F.K. idaresindeki servis minibüsü, aniden önüne çıkan 63 yaşındaki M.M. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü 40 metre sürüklendi. Sürücü ağır yaralandı.Yoldan geçen bir sağlık çalışanı yaralıyı kalp masajıyla hayata döndürdü. Ağır yaralı adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Yoğun bakım ünitesine alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.
türkiye
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kaza, bursa, kalp masajı

Kazada kalbi durdu, yoldan geçen sağlıkçının kalp masajıyla hayata döndü

14:53 20.10.2021 (güncellendi: 14:56 20.10.2021)
© İHABursa, İnegöl, kalp masajı, kaza
Bursa, İnegöl, kalp masajı, kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© İHA
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, servis minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan 25 yaşındaki sürücü F.K. idaresindeki servis minibüsü, aniden önüne çıkan 63 yaşındaki M.M. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü 40 metre sürüklendi. Sürücü ağır yaralandı.
Yoldan geçen bir sağlık çalışanı yaralıyı kalp masajıyla hayata döndürdü. Ağır yaralı adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesine alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.
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