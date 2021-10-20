https://tr.sputniknews.com/20211020/kendilerini-doktor-olarak-tanitan-dolandirici-cift-yakalandi-1049986155.html

Kendilerini doktor olarak tanıtan dolandırıcı çift Gemlik'te yakalandı

Kendilerini doktor olarak tanıtan dolandırıcı çift Gemlik'te yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dolandırıcı, karı koca güvenlik kamerası görüntülerinin izlenmesi sonucu yakalandı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T00:03+0300

2021-10-20T00:03+0300

2021-10-20T00:07+0300

yaşam

çift

doktor

dolandırıcılık

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Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda bir şahsın kendisini doktor olarak tanıtıp ardından ise dolandırdığı öğrenildi. Ekiplere yapılan şikayetlerin artması sonrası derinleştirilen araştırmada şahsın farklı illerde çok sayıda dolandırıcılık kaydı bulunan E.G.Y. olduğu anlaşıldı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre çevrede kendisini yabancı uyruklu doktor olarak tanıtan şahsın Türk vatandaşı olduğu, gerçek kimliğini çevreden saklamak için kendisinin yabancı uyruklu yalanını kullandığı öğrenildi. Ayrıca şahsın eşi olduğu öğrenilen C.Y.'nin de yine dolandırıcılık suçlarından aranması olduğu belirlendi.

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2021

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çift, doktor, dolandırıcılık