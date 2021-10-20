Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211020/kent-merkezinde-yiyecek-arayan-tilki-ile-karga-ayni-karede-1050007265.html
Kent merkezinde yiyecek arayan tilki ile karga aynı karede
Kent merkezinde yiyecek arayan tilki ile karga aynı karede
Tokat'ta şehir merkezine inen tilki cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Tilkinin bir spor aletinin üzerine konan karga ile aynı karede olduğu anlar ilgi... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T15:28+0300
2021-10-20T15:28+0300
2021-10-20T15:28+0300
yaşam
video
tilki
tokat
şehir
av
karga
kent
yem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050007123_0:28:640:388_1920x0_80_0_0_20c6a4eaf392756b150b6ecffcf7c58c.jpg
Tokat'ta hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından aç kaldığı değerlendirilen bir tilki, kent merkezine kadar indi. Beybağı Mahallesi'nde bulunan Tokat Belediyesi Spor Tesisleri önünde tilkiyi görenler şaşkınlık yaşadı. Çevrede bir süre dolaşan tilkinin yiyecek aradığı görüldü. Bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Bir süre spor aletlerinin bulunduğu bölümde gezinen tilki, bir ara spor aletlerine konan karga ile de aynı karede görüntülendi.
https://tr.sputniknews.com/20210908/tilki-yanardagi-goruntuleyen-kamerayi-calip-kacti-1048725050.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050007123_123:0:640:388_1920x0_80_0_0_ad0f7bcca063a19bceb8058570bca788.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, tilki, tokat, şehir, av, karga, kent, yem
Kent merkezinde yiyecek arayan tilki ile karga aynı karede
Tokat'ta şehir merkezine inen tilki cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Tilkinin bir spor aletinin üzerine konan karga ile aynı karede olduğu anlar ilgi çekti.
Tokat'ta hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından aç kaldığı değerlendirilen bir tilki, kent merkezine kadar indi.
Beybağı Mahallesi'nde bulunan Tokat Belediyesi Spor Tesisleri önünde tilkiyi görenler şaşkınlık yaşadı.
Çevrede bir süre dolaşan tilkinin yiyecek aradığı görüldü. Bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Bir süre spor aletlerinin bulunduğu bölümde gezinen tilki, bir ara spor aletlerine konan karga ile de aynı karede görüntülendi.