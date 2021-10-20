https://tr.sputniknews.com/20211020/kilicdaroglu-ve-aksenerden-ortak-aciklama-1050003591.html

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den ortak açıklama: 'Türkiye’nin yeni bir yol haritası çizmesi lazım'

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den ortak açıklama: 'Türkiye’nin yeni bir yol haritası çizmesi lazım'

Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. İki lider ortak açıklama yapıyor. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T14:17+0300

2021-10-20T14:17+0300

2021-10-20T14:39+0300

meral akşener

politika

kemal kılıçdaroğlu

bülent arınç

tezkere

osman kavala

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Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde: - Her alanda ciddi sorunlar var. Bu sorunlardan Türkiye’nin arınması lazım, Türkiye’nin kendisine yeni bir yol haritası çizmesi lazım. - (Büyükelçilerin Kavala çağrısı) Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sözüne uyacağına karar verdi. Anayasa değişikliği teklifi Meclis'ten oy birliğiyle çıktı. İmza attığınız sözleşmenin gereğini yapmıyor ve arkasında durmuyorsanız itibar kaybeden Türkiye olur. AİHM'nin bir kararı varsa, o kararın da uygulanmasını isteriz. Türkiye demokratik bir ülkeyse, bu çerçevede hareket etmesi lazım. - Bir ülkenin itibarı imza attığı sözleşmenin arkasında durmaktır. Türkiye’nin itibarının her sahada korunmasını isteriz. Türkiye bir hukuk ülkesiyle bu çerçevede hareket etmesi lazım. Türkiye’ye dışarıdan yapılacak hiçbir müdahaleyi doğru bulmayız. Ama dışarıdan müdahaleye kapı açacak bir yönetimi de kabul etmeyiz. Geldiğimiz nokta maalesef üzücü bir nokta.- (Arınç'ın 'CHP'nin oyları artacak' açıklaması) Sayın Bülent Arınç’ın CHP’nin oyları artacak demesi güzel bir şey. Gerçeği gördüğü için çok mutluyuz. TÜSİAD da başkanlar da üzülmesinler Türkiye’ye güzel günler getireceğiz.- (6 partinin ortak çalışması) Aralık ayında 6 siyasi partinin uzlaştığı temel ilkeler ortaya çıkacak.Akşener ise şu ifadeleri kullandı: - (Büyükelçilerin Kavala çağrısı) Osman Kavala sizin görüşünüze göre Sorosçu. Soros’la masaya kim oturdu. Sayın Kılıçdaroğlu ve ben değil. Büyükelçilerin böyle bir talepte bulunmasını doğru bulmuyoruz. Böyle taleplere yol açacak olayların yaşanmasını da doğru bulmuyoruz. Rahip Bronsun tipi olayların yaşanmasına engel olunmalıdır.. - (Irak ve Suriye teskeresi) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen tüm tezkerelerle ilgili ekip kurarız. Daha evvel de söylemiştim. Bu konunun uzmanı arkadaşlarımız tartışırlar, rapor ortaya çıkarırlar. Sonra da milletvekili arkadaşlarımızla paylaşılır. Bu çalışmayı yaptırdık ve o raporun sonucunda eleştirilerimiz baki kalmak kaydıyla evet oyu vereceğimizi buradan ifade etmek isterim.- (6 partinin ortak çalışması) Partimiz adına bu çalışmayı diğer siyasi partilere takdim etmek üzere bir sistem oluşturduk. Bugün de CHP’ye bu çalışmayı takdim ettik. Hem de Sayın Kılıçdaroğlu ile istişarede bulunduk. Türkiye’ye dair çözümlerin oluşması açısından istişarenin çok değerli olduğunu düşünüyoruz. İttifakın dört partisinin istişare kavramını tekrar Türkiye’nin gündemine getirmesi açısından memnunun. Ben yaptım oldu diyenlerin de istişare kavramını gündemlerine almaları gerektiğini düşünüyorum.- (TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan’ın demokrasi ve laiklik vurgulu konuşması) Laiklik bir hukuk kuralıdır. Bugüne kadar siyasetçiler, din adamları konuştu ama hukukçuların konuştuğu görülmedi. Ortadan kayboldu gitti. İş adamları açısından laikliğin önemi hukuk açısından önemli. Ekonominin patronu güvendir, bunun anahtarı da hukukun üstünlüğüdür. Laikliğin değeri bugünlerde daha iyi anlaşılıyor. Laikliğin ne olduğunun bir türlü anlaşılamadığını da anlatmak isterim.

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meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, bülent arınç, tezkere, osman kavala