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https://tr.sputniknews.com/20211020/kilicdaroglundan-bayraktar-ailesine-bassagligi-telefonu-1050019097.html
Kılıçdaroğlu’ndan Bayraktar ailesine başsağlığı telefonu
Kılıçdaroğlu’ndan Bayraktar ailesine başsağlığı telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı dileklerini iletti. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T20:24+0300
2021-10-20T20:24+0300
2021-10-20T20:24+0300
türkiye
chp
kemal kılıçdaroğlu
özdemir bayraktar
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CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Özdemir Bayraktar'ın oğlu Haluk Bayraktar'ı telefonla aradı.Kılıçdaroğlu, görüşmede Bayraktar'a Allah'tan rahmet diledi, Bayraktar ailesine taziyelerini sundu.
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chp, kemal kılıçdaroğlu, özdemir bayraktar
Kılıçdaroğlu’ndan Bayraktar ailesine başsağlığı telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Özdemir Bayraktar'ın oğlu Haluk Bayraktar'ı telefonla aradı.
Kılıçdaroğlu, görüşmede Bayraktar'a Allah'tan rahmet diledi, Bayraktar ailesine taziyelerini sundu.