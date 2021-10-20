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Kim Kardashian'ın pozu, 2 bin 100 yıllık antik tabutu çalanları yakalattı
Kim Kardashian'ın pozu, 2 bin 100 yıllık antik tabutu çalanları yakalattı
ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın 2018'de bir antik Mısır tabutunun yanında verdiği poz, tabutu çalanları yakalattı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T14:45+0300
2021-10-20T15:08+0300
yaşam
kim kardashian
fotoğraf
new york
tabut
met gala
poz
tarihi eser
antik mısır
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2018 Met Gala'da Kim Kardashian'ın çektirdiği bir fotoğraf, M.Ö. 1. yüzyıldan kalma bir Mısır lahitinin çalınmasını içeren bir gizemli bir hikayenin çözülmesine yardımcı oldu.Hikaye, sanat piyasasındaki olağan dışı vakaları araştıran 'Art Bust: Skandallı Sanat Dünyası Hikayeleri' podcast'inde gazeteci Ben Lewis tarafından paylaşıldı.İngiliz gazeteci, yapımın bölümlerinden birinde, Antik Mısır'ın yüksek rahibi Nedjemankh'ın tabutu etrafındaki soruşturmanın izini sürdü. Antik tabut, 2011'de Minya bölgesinde, Arap Baharı'nın tam ortasında bulunduktan sonra 2018 Met Gala için New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde 4 milyon dolara satılana kadar sahte belgelerle dolu bir dizi dolandırıcılık olayına malzeme oldu.Olaydan kısa bir süre sonra, Kim'in lahdin yanındaki fotoğrafı sosyal medyada viral hale geldi. Ardından tabutla ilgili bir gelişme, 2013'ten beri Mısır hazinesinin ortadan kaybolmasını araştıran Manhattan Bölge Savcı Yardımcısı Matthew Bogdanos'un mail hesabında gelen kutusuna düştü. Bogdanos'a gelen mail, 2011'de Nedjemankh'ın tabutunu çalması için görevlendirilen ve kendisine para ödenmediği için öfkelenen bir yağmacı çetesi üyesinin görüntüsünü alan Ortadoğulu birinin mesajıydı. Fotoğrafı gören bu kişi, tabutun fotoğrafının kaçakçılar tarafından kendine gönderildiğini fark ederek ihbarda bulundu.Lewis'e göre, 2013'te eser, bir antikacının kayıtlarına göre BAE'ye gönderildi. Gerçek hâli maskeli olan eser, Almanya'nın Hamburg kentindeki Galeria Dionysos'un yöneticisi Roben Dib'e satıldı ve restorasyon süreci başladı.Dib'in, antik mezarın kökenini Nedjemankh'a bağlayan ve 1971'de yasal olarak ihraç edildiğine işaret eden bir Mısır ihracat lisansı çıkardığına inanılıyor. Ardından eser, Fransız antika bilgini ve tüccarı Christophe Kunicki ve meslektaşı Richard Semper'ın eline geçti. İki antikacının ise eseri 4 milyon dolara New York'a sattığı biliniyor.Kim'in fotoğrafı, 2011'de yağmacı çete üyelerinden birine ulaştığı ve Matthew Bogdanos'a bir ipucu olarak yönlendirildiği için, eserle ilgili soruşturma hızla ilerleyebilir.Öte yandan antik eser, 2019'da Kahire'ye döndü. Çalıntı tarihi eserin satıcılığını yapmakla suçlanan Roben Dib ise 2020 Ağustos'ta tutuklandı.Nedjemankh'ın lahiti, 2011'de Mısır'dan çalındıktan sonra 2018'de New York'ta bulundu. Tüm bu suçlamalardan sonra Met CEO'su Daniel Weiss, Mısır'dan özür diledi. Müzenin bir dolandırıcılık kurbanı olduğunu ve yasa dışı antika ticaretine farkında olmadan katıldığını belirten Weiss, "Eserin Mısır'a geri dönüşünü sağlamak için savcılıkla birlikte çalıştık" dedi.
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kim kardashian, fotoğraf, new york, tabut, met gala, poz, tarihi eser, antik mısır

Kim Kardashian'ın pozu, 2 bin 100 yıllık antik tabutu çalanları yakalattı

14:45 20.10.2021 (güncellendi: 15:08 20.10.2021)
© Fotoğraf : InstagramKim Kardashian'ın pozu, 2 bin 100 yıllık antik tabutu çalanları yakalattı
Kim Kardashian'ın pozu, 2 bin 100 yıllık antik tabutu çalanları yakalattı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© Fotoğraf : Instagram
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ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın 2018'de bir antik Mısır tabutunun yanında verdiği poz, tabutu çalanları yakalattı.
2018 Met Gala'da Kim Kardashian'ın çektirdiği bir fotoğraf, M.Ö. 1. yüzyıldan kalma bir Mısır lahitinin çalınmasını içeren bir gizemli bir hikayenin çözülmesine yardımcı oldu.
Hikaye, sanat piyasasındaki olağan dışı vakaları araştıran 'Art Bust: Skandallı Sanat Dünyası Hikayeleri' podcast'inde gazeteci Ben Lewis tarafından paylaşıldı.
İngiliz gazeteci, yapımın bölümlerinden birinde, Antik Mısır'ın yüksek rahibi Nedjemankh'ın tabutu etrafındaki soruşturmanın izini sürdü.
Antik tabut, 2011'de Minya bölgesinde, Arap Baharı'nın tam ortasında bulunduktan sonra 2018 Met Gala için New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde 4 milyon dolara satılana kadar sahte belgelerle dolu bir dizi dolandırıcılık olayına malzeme oldu.
Olaydan kısa bir süre sonra, Kim'in lahdin yanındaki fotoğrafı sosyal medyada viral hale geldi.
Ardından tabutla ilgili bir gelişme, 2013'ten beri Mısır hazinesinin ortadan kaybolmasını araştıran Manhattan Bölge Savcı Yardımcısı Matthew Bogdanos'un mail hesabında gelen kutusuna düştü. Bogdanos'a gelen mail, 2011'de Nedjemankh'ın tabutunu çalması için görevlendirilen ve kendisine para ödenmediği için öfkelenen bir yağmacı çetesi üyesinin görüntüsünü alan Ortadoğulu birinin mesajıydı. Fotoğrafı gören bu kişi, tabutun fotoğrafının kaçakçılar tarafından kendine gönderildiğini fark ederek ihbarda bulundu.
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Lewis'e göre, 2013'te eser, bir antikacının kayıtlarına göre BAE'ye gönderildi. Gerçek hâli maskeli olan eser, Almanya'nın Hamburg kentindeki Galeria Dionysos'un yöneticisi Roben Dib'e satıldı ve restorasyon süreci başladı.
Dib'in, antik mezarın kökenini Nedjemankh'a bağlayan ve 1971'de yasal olarak ihraç edildiğine işaret eden bir Mısır ihracat lisansı çıkardığına inanılıyor. Ardından eser, Fransız antika bilgini ve tüccarı Christophe Kunicki ve meslektaşı Richard Semper'ın eline geçti. İki antikacının ise eseri 4 milyon dolara New York'a sattığı biliniyor.
Kim'in fotoğrafı, 2011'de yağmacı çete üyelerinden birine ulaştığı ve Matthew Bogdanos'a bir ipucu olarak yönlendirildiği için, eserle ilgili soruşturma hızla ilerleyebilir.
Öte yandan antik eser, 2019'da Kahire'ye döndü. Çalıntı tarihi eserin satıcılığını yapmakla suçlanan Roben Dib ise 2020 Ağustos'ta tutuklandı.
Nedjemankh'ın lahiti, 2011'de Mısır'dan çalındıktan sonra 2018'de New York'ta bulundu. Tüm bu suçlamalardan sonra Met CEO'su Daniel Weiss, Mısır'dan özür diledi. Müzenin bir dolandırıcılık kurbanı olduğunu ve yasa dışı antika ticaretine farkında olmadan katıldığını belirten Weiss, "Eserin Mısır'a geri dönüşünü sağlamak için savcılıkla birlikte çalıştık" dedi.
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