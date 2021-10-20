https://tr.sputniknews.com/20211020/kisisel-verileri-koruma-kurumu-unutulma-hakkina-iliskin-rehber-hazirladi-1050000880.html

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 'unutulma hakkına' ilişkin rehber hazırladı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 'unutulma hakkına' ilişkin rehber hazırladı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), dijital mecralarda kişilere, kendilerine ilişkin yayımlanmış bilgileri sildirebilme imkanı veren "unutulma hakkına"... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T13:07+0300

2021-10-20T13:07+0300

2021-10-20T13:07+0300

türkiye

kişisel veri

kişisel verileri koruma kurumu

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"Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi" başlıklı rehberde, ulusal ve uluslararası hukuktaki yerine yer verilen unutulma hakkına ilişkin hak arama yöntemleri de aktarıldı.Rehberde, kişilerin verilerinin yayımlanan kaynaklardan silinmesine yönelik taleplerinin Anayasa'nın 20. maddesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde yer verilen düzenlemeler çerçevesinde ele alındığı belirtildi.Kişisel Verileri Koruma Kurulunun, "unutulma hakkına" yönelik kararının hatırlatıldığı rehberde, Kurulun, kişilerin adı ve soyadı ile arama motorları üzerinden yapılan aramalarda çıkan sonuçların indeksten çıkarılmasına ilişkin değerlendirmede dikkate alacağı kriterlere yer verildi.Rehberde, bu kriterler şöyle sıralandı:Kriterlerin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca değerlendirmede öncelikli dikkate alınacağı bildirilen rehberde, ihtiyaç halinde de bu kriterlerin güncellenebileceği vurgulandı.Başvuru nasıl yapılacak?Rehberde, unutulma hakkı çerçevesinde ilgili kişilerin kurula şikayette bulunmadan önce veri sorumlularına başvurmalarının zorunlu olduğuna işaret edildi.Veri sorumlusu arama motorlarınca başvurunun reddedilmesi ya da isteme yanıt verilmemesi halinde kurula şikayette bulunulabileceği ifade edilen rehberde, başvurulara ilişkin şemalara da yer verildi.Rehber, Kurumun internet sitesinden yayımlandı.

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kişisel veri, kişisel verileri koruma kurumu