Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211020/kisisel-verileri-koruma-kurumu-unutulma-hakkina-iliskin-rehber-hazirladi-1050000880.html
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 'unutulma hakkına' ilişkin rehber hazırladı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 'unutulma hakkına' ilişkin rehber hazırladı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), dijital mecralarda kişilere, kendilerine ilişkin yayımlanmış bilgileri sildirebilme imkanı veren "unutulma hakkına"... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T13:07+0300
2021-10-20T13:07+0300
türkiye
kişisel veri
kişisel verileri koruma kurumu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/03/1044185541_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_6b20e3f352205fe394bfb80caf79755f.jpg
"Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi" başlıklı rehberde, ulusal ve uluslararası hukuktaki yerine yer verilen unutulma hakkına ilişkin hak arama yöntemleri de aktarıldı.Rehberde, kişilerin verilerinin yayımlanan kaynaklardan silinmesine yönelik taleplerinin Anayasa'nın 20. maddesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde yer verilen düzenlemeler çerçevesinde ele alındığı belirtildi.Kişisel Verileri Koruma Kurulunun, "unutulma hakkına" yönelik kararının hatırlatıldığı rehberde, Kurulun, kişilerin adı ve soyadı ile arama motorları üzerinden yapılan aramalarda çıkan sonuçların indeksten çıkarılmasına ilişkin değerlendirmede dikkate alacağı kriterlere yer verildi.Rehberde, bu kriterler şöyle sıralandı:Kriterlerin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca değerlendirmede öncelikli dikkate alınacağı bildirilen rehberde, ihtiyaç halinde de bu kriterlerin güncellenebileceği vurgulandı.Başvuru nasıl yapılacak?Rehberde, unutulma hakkı çerçevesinde ilgili kişilerin kurula şikayette bulunmadan önce veri sorumlularına başvurmalarının zorunlu olduğuna işaret edildi.Veri sorumlusu arama motorlarınca başvurunun reddedilmesi ya da isteme yanıt verilmemesi halinde kurula şikayette bulunulabileceği ifade edilen rehberde, başvurulara ilişkin şemalara da yer verildi.Rehber, Kurumun internet sitesinden yayımlandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/03/1044185541_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_d7bbf4b4e67454b8e83d95f6033d41a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kişisel veri, kişisel verileri koruma kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 'unutulma hakkına' ilişkin rehber hazırladı

13:07 20.10.2021
© AAİnceleme, Bilgisayar,
İnceleme, Bilgisayar, - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© AA
Abone ol
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), dijital mecralarda kişilere, kendilerine ilişkin yayımlanmış bilgileri sildirebilme imkanı veren "unutulma hakkına" ilişkin rehber hazırladı.
"Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi" başlıklı rehberde, ulusal ve uluslararası hukuktaki yerine yer verilen unutulma hakkına ilişkin hak arama yöntemleri de aktarıldı.
Rehberde, kişilerin verilerinin yayımlanan kaynaklardan silinmesine yönelik taleplerinin Anayasa'nın 20. maddesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde yer verilen düzenlemeler çerçevesinde ele alındığı belirtildi.
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun, "unutulma hakkına" yönelik kararının hatırlatıldığı rehberde, Kurulun, kişilerin adı ve soyadı ile arama motorları üzerinden yapılan aramalarda çıkan sonuçların indeksten çıkarılmasına ilişkin değerlendirmede dikkate alacağı kriterlere yer verildi.
Rehberde, bu kriterler şöyle sıralandı:
İlgili kişinin kamusal yaşamda önemli bir rol oynaması, arama sonuçlarının öznesinin çocuk olması, bilginin içeriğinin doğruluğu, bilginin kişinin çalışma hayatı ile ilgisi, bilginin ilgili kişi hakkında hakaret, onur kırıcı, iftira niteliğine sahip olması, bilginin özel nitelikli kişisel veri niteliği taşıması, bilginin güncelliği, bilginin kişi hakkında ön yargıya sebep olması, bilginin kişi açısından risk doğurması, bilginin kişinin kendisi tarafından yayınlanma durumu, içeriğin gazetecilik faaliyeti kapsamında işlenen verileri kapsaması, bilgilerin yayınlanmasında yasal zorunluluk olması, bilginin ceza gerektiren bir suçla ilgili olması.
Kriterlerin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca değerlendirmede öncelikli dikkate alınacağı bildirilen rehberde, ihtiyaç halinde de bu kriterlerin güncellenebileceği vurgulandı.

Başvuru nasıl yapılacak?

Rehberde, unutulma hakkı çerçevesinde ilgili kişilerin kurula şikayette bulunmadan önce veri sorumlularına başvurmalarının zorunlu olduğuna işaret edildi.
Veri sorumlusu arama motorlarınca başvurunun reddedilmesi ya da isteme yanıt verilmemesi halinde kurula şikayette bulunulabileceği ifade edilen rehberde, başvurulara ilişkin şemalara da yer verildi.
Rehber, Kurumun internet sitesinden yayımlandı.
100000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:46İsteyene Kovid bulaştıran tek tesis: Gönüllülere 4 bin sterlin verilecek
13:45Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore'ye gidiyor
13:42Pornhub görüntülerini izinsiz kullandığı kadınlarla anlaştı
13:37Kovid'in dirildiği Britanya'da sağlık sisteminden 'uçurumun eşiğindeyiz, hemen önlem alın' feryadı
13:36Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da
13:31E-devlet kapısında yeni hizmet: E-imza başvuruları yapılabilecek
13:25İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 'yılın yaşlısı' ödülünü reddetti
13:24Almanya Merkez Bankası Başkanı istifa etti
13:17Güvenlik kameralarına yakalanmamak için hırsızlık yapmadan önce provasını yaptı
13:12Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir sokağa Atatürk'ün adının verilmesi planlanıyor
13:07Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 'unutulma hakkına' ilişkin rehber hazırladı
13:06Reyhan Karaca: Babam aşı karşıtıymış, çocukken tifo ve dizanteri nedeniyle tüm organlarım dağılmış
13:02Eşini benzin dökerek yakan kocanın ifadeleri ortaya çıktı: 'Senin ateşinde biraz ısınayım'
12:51Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na: Siyaseti kirletmek yerine savcılığa ifade ver
12:48Emre Belözoğlu: Aykut Kocaman'a teşekkür ediyorum
12:37Kübra Par: AK Parti'de görevli olduğunu belli etmeden dolaşan birileri var sokaklarda
12:31Rusya’da iki gündür rekor düzeyde: Kovid-19 kaynaklı bin 28 can kaybı
12:29Fahrettin Altun'un açtığı davada Canan Kaftancıoğlu hakim karşısına çıktı
12:26Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına sinirlendi, eşyaları pencereden attı
12:21Bakan Pakdemirli'den 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması