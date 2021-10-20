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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Kurulun toplantısı sonrası yazılı... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
sağlık bakanlığı
kısıtlama
aşı
fahrettin koca
bilim kurulu
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak.Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacağı belirtildi.
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sağlık bakanlığı, kısıtlama, aşı, fahrettin koca, bilim kurulu

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

10:11 20.10.2021
© AAKoronavirüs Bilim Kurulu üyesi Akın: Hastalık genç yaş grubuna doğru kaymış durumda
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Akın: Hastalık genç yaş grubuna doğru kaymış durumda - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© AA
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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Kurulun toplantısı sonrası yazılı açıklama yapılacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacağı belirtildi.
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