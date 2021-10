https://tr.sputniknews.com/20211020/kovidin-dirildigi-britanyada-saglik-sisteminden-ucurumun-esigindeyiz-hemen-onlem-alin-feryadi-1050001823.html

Kovid'in dirildiği Britanya'da sağlık sisteminden 'uçurumun eşiğindeyiz, hemen önlem alın' feryadı

Kovid'in dirildiği Britanya'da sağlık sisteminden 'uçurumun eşiğindeyiz, hemen önlem alın' feryadı

Koornavirüs kısıtlamalarını temmuzda kaldırmasından beri enfeksiyon oranları sürekli artan Britanya'da sağlık sistemi liderleri isyan etti: "Daha ekimdeyiz ve... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T13:37+0300

2021-10-20T13:37+0300

2021-10-20T13:37+0300

koronavirüs

ingiltere

britanya

nhs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1049420563_0:143:3137:1907_1920x0_80_0_0_796a42af74d17b70032ccbd1cedfac9c.jpg

Koronavirüs pandemisinde başladığı yere geri dönme işaretleri veren Britanya'da, sağlık yetkilileri 'artan vakaların hastaneler üzerine yarattığı baskıyı hafifletmek için bazı kısıtlamaların yeniden uygulanması' çağrısı yaparken, hükümet 'durumun geçen yıla kıyasla çok daha iyi olduğu ve ülkenin Kovid'le birlikte yaşamayı öğrendiği' gerekçesiyle bunu reddetti. Britanya marttan beri en yüksek günlük vaka sayısını dün 223'le görür, yazdan beri ilk kez günlük 40 binden fazla vaka ortalamasına çıkar ve hastaneye yatışlarda sürekli artış kaydederken, Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda hizmetlerini temsil eden NHS Konfederasyonu Başkanı Matthew Taylor, hastenelerin çok büyük baskı hissettiğini ve daha yoğun kış dönemi yaklaşırken eyleme geçmek gerektiğini söyledi."Bu kış çok özel bir sorunumuz var ve harekete geçmemiz gerekiyor" diyen Taylor şu mesajları verdi:"Sağlık yetkilileri, kötüleşen Kovid-19 durumunun acil servislerde bekleme, ambulansla müdahale süreleri ve tedavi yığılmaları gibi alanlarda kilit hedefleri kaçırdıkları anlamına geldiğini belirtiyor. Erken hareket etmek ve ekonominin işleyişini durdurmayan önlemler almak mı daha iyi - ama bunların zahmetli geldiğinin farkındayım - yoksa işlerin daha da kötüye gitmesini mi bekleyeceğiz ve muhtemelen daha ağır önlemler alma riskine mi gireceğiz?""Sağlık yetkilileriyle her gün konuşuyorum ve şu an sağlık hizmetlerinin yoğun baskı altında olduğunu söylemeyen tek bir yetkiliyle karşılaşmadım. Daha ekim ayının ortasındayız. İşler daha da kötüye gidecek.""Sağlık hizmetleri uçurumun tam eşiğinde, daha fazla zorlarsanız, insanların sahip olmaya ihtiyaç duyduğu hizmet düzeyini sağlayamayız."Pandemi kısıtlamalarını temmuzda tümden kaldıran Muhafazakar Partili Boris Johnson'ın (BoJo) başbakanlığındaki hükümetin kış planına göre, NHS baş edilemeyecek boyutta baskı altında kalırsa, bazı ortamlarda maske takmanın zorunlu hale getirilmesi, evden çalışma, aşı pasaportu uygulaması gibi adımlar B Planı'nın parçası olarak düşünülebilir.Hükümeti hastanelerin aşırı baskı altında kalmasını önlemek için ek önlemleri şimdiden uygulamaya çağıran Taylor, şöyle konuştu:"NHS bu kışın, kayıtlara geçen en zorlu kış olma ihtimaline göre hazırlık yapıyor. Hükümetin B Planı'nı gecikmeden yürürlüğe koyma zamanı geldi, çünkü önleyici tedbirler olmadan bir kış krizine girme riskimiz var. Panik düğmesine basmadan önce Kovid vaka sayılarının fırlamasını ve NHS üzerindeki baskının aşırı yükselmesini beklememeliler."NHS Konfederasyonu, pandemiyle en önde mücadele edenlere yardımcı olmak için B Planı+ olarak adlandırdığı bir dizi önlem uygulanması, bunun insanları aşı olmaya, randevularına zamanında gitmeye, NHS'yi desteklemek için gönüllü olmaya teşviki içermesi çağrısında bulundu.Çağrı, Başbakan Boris Johnson'ın dün kabineye 'zor bir kışla karşı karşıya olduklarını' söylemesinin ardından geldi.BoJo'nun sık sık tekrarladığı söylemi, daha önce ekonomiyi üç kez kapatan Britanya'nın erken aşılama başarısının, yeni bir kapanmaya ihtiyaç duymadan inişli çıkışlı kışı atlatmaya yeteceği yönünde.Bir başbakanlık sözcüsü, B Planı acil durum önlemlerini devreye sokmanın şu an planlanmadığını söyleyerek "Tabii ki artan vaka oranlarını çok yakından izliyoruz" diye ekledi. Yeni bir kapanmaya ihtimal vermediğini ve daha kısıtlı önlemleri içeren B Planı'nın uygulanmasına şimdilik gerek olmadığını dile getiren Ticaret Bakanı Kwasi Kwarteng, NHS'ye meydan okurcasına, "Şu an rota değiştirmemiz için bir neden göremiyorum. Bu virüsle birlikte yaşamayı öğreniyoruz" dedi. Koronavirüsü başta ciddiye almayan ve sürü bağışıklığıyla atlatma planı uygulayan BoJo hükümetinin pandemiye verdiği yanıtla ilgili geçen hafta yayımlanan parlamento raporu, ilk aşamalarda sokağa çıkma yasağının ertelenmesi ve diğer fiyasko kararların binlerce önlenebilir ölüme neden olduğu sonucuna varmıştı.

ingiltere

britanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, britanya, nhs