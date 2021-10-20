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Kuzey Kıbrıs Başbakanı Saner'den video açıklaması: Çirkin bir itibar suikastının hedefi oldum
14:46 20.10.2021 (güncellendi: 14:58 20.10.2021)
© AAErsan Saner
© AA
Kuzey Kıbrıs Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersan Saner, "kurgulanmış bir video ile çirkin bir kişilik suikastının hedefi olduğunu” söyledi.
Kuzey Kıbrıs'ta kumar organizasyonu ve uyuşturucu ağının en önemli ayağı olduğunu iddia edilen ve Sedat Peker’in videolarında adı geçen Halil Falyalı’nın tutuklanmasının ardından ‘müstehcen’ bir video kaydı sosyal medyaya sızdırılan Başbakan Ersan Saner siyaseti bırakma kararı aldı.
Başbakan Saner kurultay öncesi kurgulanmış bir video ile çirkin bir kişilik suikastine hedef olduğunu söyledi. Kıbrıs Postası’nın haberine göre, Ersan Saner’in bugün itibarı ile kurultaydan çekildiği, parti başkanlığından da istifa edeceği öğrenildi. Başbakanlıktan ise hukuki sorun nedeniyle izne ayrılacak olan Saner’in yerine Nazım Çavuşoğlu veya Ünal Üstel’in vekalet edeceği konuşuluyor.
Bugün öğleden sonra bakanlar bir araya gelerek yol haritası belirleyecek. Kurultayın çok adaylı yapılma süreci aynen devam ederken, başbakanlığa vekalet edecek ismin önceliğinin ülkeyi sorunsuz erken seçime götürmek olduğu ifade edildi.
Başbakan Saner kurultay öncesi kurgulanmış bir video ile çirkin bir kişilik suikastine hedef olduğunu söyledi. Kıbrıs Postası’nın haberine göre, Ersan Saner’in bugün itibarı ile kurultaydan çekildiği, parti başkanlığından da istifa edeceği öğrenildi. Başbakanlıktan ise hukuki sorun nedeniyle izne ayrılacak olan Saner’in yerine Nazım Çavuşoğlu veya Ünal Üstel’in vekalet edeceği konuşuluyor.
Bugün öğleden sonra bakanlar bir araya gelerek yol haritası belirleyecek. Kurultayın çok adaylı yapılma süreci aynen devam ederken, başbakanlığa vekalet edecek ismin önceliğinin ülkeyi sorunsuz erken seçime götürmek olduğu ifade edildi.
13 Ekim, 12:11