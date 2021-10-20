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https://tr.sputniknews.com/20211020/kuzey-kibris-basbakani-sanerden-video-aciklamasi-cirkin-bir-itibar-suikastinin-hedefi-oldum-1050005478.html
Kuzey Kıbrıs Başbakanı Saner'den video açıklaması: Çirkin bir itibar suikastının hedefi oldum
Kuzey Kıbrıs Başbakanı Saner'den video açıklaması: Çirkin bir itibar suikastının hedefi oldum
Kuzey Kıbrıs Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersan Saner, "kurgulanmış bir video ile çirkin bir kişilik suikastının hedefi olduğunu” söyledi. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T14:46+0300
2021-10-20T14:58+0300
dünya
video
kuzey kıbrıs
şantaj
istifa
ersan saner
sedat peker
halil falyalı
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Kuzey Kıbrıs'ta kumar organizasyonu ve uyuşturucu ağının en önemli ayağı olduğunu iddia edilen ve Sedat Peker’in videolarında adı geçen Halil Falyalı’nın tutuklanmasının ardından ‘müstehcen’ bir video kaydı sosyal medyaya sızdırılan Başbakan Ersan Saner siyaseti bırakma kararı aldı. Başbakan Saner kurultay öncesi kurgulanmış bir video ile çirkin bir kişilik suikastine hedef olduğunu söyledi. Kıbrıs Postası’nın haberine göre, Ersan Saner’in bugün itibarı ile kurultaydan çekildiği, parti başkanlığından da istifa edeceği öğrenildi. Başbakanlıktan ise hukuki sorun nedeniyle izne ayrılacak olan Saner’in yerine Nazım Çavuşoğlu veya Ünal Üstel’in vekalet edeceği konuşuluyor. Bugün öğleden sonra bakanlar bir araya gelerek yol haritası belirleyecek. Kurultayın çok adaylı yapılma süreci aynen devam ederken, başbakanlığa vekalet edecek ismin önceliğinin ülkeyi sorunsuz erken seçime götürmek olduğu ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211013/kuzey-kibris-basbakani-ersan-saner-istifa-etti-1049777176.html
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video, kuzey kıbrıs, şantaj, istifa, ersan saner, sedat peker, halil falyalı

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Saner'den video açıklaması: Çirkin bir itibar suikastının hedefi oldum

14:46 20.10.2021 (güncellendi: 14:58 20.10.2021)
© AAErsan Saner
Ersan Saner - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© AA
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Kuzey Kıbrıs Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersan Saner, "kurgulanmış bir video ile çirkin bir kişilik suikastının hedefi olduğunu” söyledi.
Kuzey Kıbrıs'ta kumar organizasyonu ve uyuşturucu ağının en önemli ayağı olduğunu iddia edilen ve Sedat Peker’in videolarında adı geçen Halil Falyalı’nın tutuklanmasının ardından ‘müstehcen’ bir video kaydı sosyal medyaya sızdırılan Başbakan Ersan Saner siyaseti bırakma kararı aldı.

Başbakan Saner kurultay öncesi kurgulanmış bir video ile çirkin bir kişilik suikastine hedef olduğunu söyledi. Kıbrıs Postası’nın haberine göre, Ersan Saner’in bugün itibarı ile kurultaydan çekildiği, parti başkanlığından da istifa edeceği öğrenildi. Başbakanlıktan ise hukuki sorun nedeniyle izne ayrılacak olan Saner’in yerine Nazım Çavuşoğlu veya Ünal Üstel’in vekalet edeceği konuşuluyor.

Bugün öğleden sonra bakanlar bir araya gelerek yol haritası belirleyecek. Kurultayın çok adaylı yapılma süreci aynen devam ederken, başbakanlığa vekalet edecek ismin önceliğinin ülkeyi sorunsuz erken seçime götürmek olduğu ifade edildi.
Ersan Saner - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
TÜRKİYE
Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner istifa etti
13 Ekim, 12:11
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