Mansur Yavaş: Ankara’yı yeşil dönüşümün merkezi yapmayı hedefliyoruz

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dizel otobüsleri elektrikliye dönüştürecek. EGO, 7 dizel otobüsü dönüşüm için BELKA’ya törenle teslim etti. Törende konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Çevreci tüm yaklaşımlar sergilenecek. Çevre dostu araçlardan tutun her konuda çevreyle barışık çalışmalara devam edeceğiz. Ankara’yı yeşil dönüşümün merkezi yapmayı hedefliyoruz” dedi.Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü ile BELKA A.Ş. arasında, kullanım süresi dolan 7 dizel otobüsün elektrikliye dönüştürülmesi amacıyla devir teslim töreni düzenledi.'Çevreyle barışık çalışmalara devam edeceğiz'BELKA Teknoloji Merkezi'nde bugün yapılan törende; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, BELKA A.Ş. Genel Müdürü Dursun Çiçek ve EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, kullanım süresi dolan 7 dizel otobüsün BELKA A.Ş.’ye teslimini öngören protokole imza attı. Mansur Yavaş, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:'Dünyanın her tarafından işbirliği teklifleri gelmeye başladı'Yavaş, projelerinin dünya çapında ilgi ve merak uyandırdığını belirtti ve şunları ifade etti:'Ankara'yı yeşil dönüşümün merkezi yapmayı hedefliyoruz'Eski otobüslerle ilgili uygulamalarına dair iş birliği teklifleri aldıklarını dile getiren Mansur Yavaş, "İlk adımı EGO Genel Müdürü’müzde yaparak 2022 sonunda 22 adet otobüsün teslimini, ayrıca ODTÜ ile anlaşıldığı takdirde 7 tane eski otobüsün de kampüs içi ulaşımda kullanılmak üzere bitirilmesini hedefliyoruz. Yurt dışından pek çok firma iş birliği teklifi ediyor. Bunları en titiz şekilde değerlendirerek bir protokolü yapacağız ve Türkiye ile paylaşacağız. BELKA, üniversitelerle iş birliği yapıyor. Bu nedenle Çankaya Üniversitesi, ODTÜ’ye teşekkür ediyorum. İnşallah Ankara sanayisi ile el ele verdiğimizde bu başarıyı bir adım değil 10 adım ileri götürerek Ankara’yı yeşil dönüşümün merkezi yapmayı hedefliyoruz” dedi.Törene, Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, Çankaya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Müfit Gülgeç, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu ile çok sayıda davetli katıldı.

