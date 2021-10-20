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Matviyenko: Federasyon Konseyi Türk meslektaşlarıyla ilişkileri geliştirmeye hazır
Matviyenko: Federasyon Konseyi Türk meslektaşlarıyla ilişkileri geliştirmeye hazır
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Rus senatörlerin Türk meslektaşları ile ortaklık etkileşimi çalışmalarını çok takdir... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T16:38+0300
2021-10-20T16:38+0300
türkiye
tbmm
valentina matviyenko
rusya federasyon konseyi
mustafa şentop
işbirliği
29 ekim cumhuriyet bayramı
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Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop adına gönderdiği telgrafla Türk meslektaşlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı erkenden kutladı.Telgraf metninde, “Rusya ile Türkiye arasında uzun bir dostluk geçmişine dayanan ilişkiler, güven ve saygı üzerinde kuruludur. Bugün her iki ülkenin liderlerinin çabalarıyla Rus-Türk siyasi diyaloğu, eşi benzeri görülmemiş bir düzeye taşındı” ifadelerine yer verildi.Matviyenko, ekonomik çıkarların müşterek oluşunun, uluslararası gündemin birçok güncel konusuna yaklaşımlardaki yakınlığın ve iki ülkenin halkları arasındaki geleneksel yakınlık bağlarının hem ikili formatta, hem de uluslararası platformlarda başarılı temaslar için sağlam bir temel oluşturduğunu vurguladı.Telgrafta, “Federasyon Konseyi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile yerleşik ortaklık etkileşimi uygulamasını çok değerli buluyor ve parlamentolar arası işbirliğinin, ikili ilişkilerin önemli bir bileşeni olarak büyük bir potansiyele sahip olduğundan emin” ifadelerini kullanıldı.Yasa koyucuların ortak çalışmasının varılan anlaşmaların tam olarak uygulanmasını, kurumlar, bölgeler ve halklar arası ilişkilerin faaliyette olan mekanizmalarını iyileştirmeyi mümkün kıldığına dikkat çeken Matviyenko, “Kendi adımıza her alanda temasları güçlendirmek için kapsamlı yardım sağlamaya devam etmeye hazırız” dedi.
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tbmm, valentina matviyenko, rusya federasyon konseyi, mustafa şentop, işbirliği, 29 ekim cumhuriyet bayramı

Matviyenko: Federasyon Konseyi Türk meslektaşlarıyla ilişkileri geliştirmeye hazır

16:38 20.10.2021
© AA / Sefa KaracanTürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, başkent Moskova'da düzenlenen "2. Uluslararası Parlamentarizmin Gelişimi Forumu"na katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Şentop (sağda) ile Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko selamlaştı .
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, başkent Moskova'da düzenlenen 2. Uluslararası Parlamentarizmin Gelişimi Forumuna katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Şentop (sağda) ile Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko selamlaştı . - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© AA / Sefa Karacan
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Rus senatörlerin Türk meslektaşları ile ortaklık etkileşimi çalışmalarını çok takdir ettiklerini ve ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop adına gönderdiği telgrafla Türk meslektaşlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı erkenden kutladı.
Telgraf metninde, “Rusya ile Türkiye arasında uzun bir dostluk geçmişine dayanan ilişkiler, güven ve saygı üzerinde kuruludur. Bugün her iki ülkenin liderlerinin çabalarıyla Rus-Türk siyasi diyaloğu, eşi benzeri görülmemiş bir düzeye taşındı” ifadelerine yer verildi.
Matviyenko, ekonomik çıkarların müşterek oluşunun, uluslararası gündemin birçok güncel konusuna yaklaşımlardaki yakınlığın ve iki ülkenin halkları arasındaki geleneksel yakınlık bağlarının hem ikili formatta, hem de uluslararası platformlarda başarılı temaslar için sağlam bir temel oluşturduğunu vurguladı.
Telgrafta, “Federasyon Konseyi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile yerleşik ortaklık etkileşimi uygulamasını çok değerli buluyor ve parlamentolar arası işbirliğinin, ikili ilişkilerin önemli bir bileşeni olarak büyük bir potansiyele sahip olduğundan emin” ifadelerini kullanıldı.
Yasa koyucuların ortak çalışmasının varılan anlaşmaların tam olarak uygulanmasını, kurumlar, bölgeler ve halklar arası ilişkilerin faaliyette olan mekanizmalarını iyileştirmeyi mümkün kıldığına dikkat çeken Matviyenko, “Kendi adımıza her alanda temasları güçlendirmek için kapsamlı yardım sağlamaya devam etmeye hazırız” dedi.
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