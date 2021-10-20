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Meme kanseri en çok Avrupa'da görülüyor
Meme kanseri en çok Avrupa'da görülüyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), meme kanseri vakalarının dünyada en çok Avrupa'da görüldüğünü bildirdi. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T17:06+0300
2021-10-20T17:06+0300
yaşam
avrupa
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
alkol
meme kanseri
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DSÖ Avrupa Bölgesi Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, bölgeye bağlı 53 ülkede günde 1579 kadına meme kanseri teşhisi konulduğu belirtildi.Açıklamada, bu rakamın, DSÖ'nün diğer bölgelerindeki meme kanseri teşhisi sayısından daha yüksek olduğu kaydedildi.Alkol tüketiminin, DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki meme kanserlerini tetikleyen ana unsur olduğunun kaydedildiği açıklamada, "Bölgedeki her 100 yeni meme kanseri vakasının 7'si alkol tüketiminden kaynaklanmaktadır." ifadesi yer aldı.Açıklamada, "Alkol tüketimi azaltılarak meme kanseri riskinin önemli ölçüde azaltılabileceğini herkesin anlaması gerekir." ifadesine yer verildi.Kanser Araştırma Ajansının (IARC) 2020'de hazırladığı raporda, DSÖ Avrupa Bölgesi'nde yaklaşık 40 bin meme kanseri vakasının alkol tüketiminden kaynaklandığı belirtilmişti.
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avrupa, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), alkol, meme kanseri

Meme kanseri en çok Avrupa'da görülüyor

17:06 20.10.2021
© AFP 2021 / LUIS ROBAYOMeme kanseri
Meme kanseri - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© AFP 2021 / LUIS ROBAYO
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), meme kanseri vakalarının dünyada en çok Avrupa'da görüldüğünü bildirdi.
DSÖ Avrupa Bölgesi Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, bölgeye bağlı 53 ülkede günde 1579 kadına meme kanseri teşhisi konulduğu belirtildi.
Açıklamada, bu rakamın, DSÖ'nün diğer bölgelerindeki meme kanseri teşhisi sayısından daha yüksek olduğu kaydedildi.
Alkol tüketiminin, DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki meme kanserlerini tetikleyen ana unsur olduğunun kaydedildiği açıklamada, "Bölgedeki her 100 yeni meme kanseri vakasının 7'si alkol tüketiminden kaynaklanmaktadır." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, "Alkol tüketimi azaltılarak meme kanseri riskinin önemli ölçüde azaltılabileceğini herkesin anlaması gerekir." ifadesine yer verildi.

Kanser Araştırma Ajansının (IARC) 2020'de hazırladığı raporda, DSÖ Avrupa Bölgesi'nde yaklaşık 40 bin meme kanseri vakasının alkol tüketiminden kaynaklandığı belirtilmişti.
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