https://tr.sputniknews.com/20211020/mersinde-bir-doktor-tartistigi-meslektasini-av-tufegiyle-oldurdu-1049997860.html

Mersin'de bir doktor, tartıştığı meslektaşını av tüfeğiyle öldürdü

Mersin'de bir doktor, tartıştığı meslektaşını av tüfeğiyle öldürdü

Mersin'de Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Hasan Çayır, daha önce tartıştığı Dr. Ahmet Dikmen'i av tüfeğiyle vurdu. Ağır yaralanan... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T11:56+0300

2021-10-20T11:56+0300

2021-10-20T11:56+0300

türkiye

mersin

doktor

tıp fakültesi

av tüfeği

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Olay, saat 10.00 sıralarında, Mezitli ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, Yeni Mahallesi 33180 Sokak'taki Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezinde görevli doktorlar Hasan Ç. ile Ahmet D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Çayır, aracında bulundurduğu tüfeği alıp, aile sağlığı merkezine girdikten sonra Dikmen'e ateş açtı. Vücudunun birçok yerinden vurulan Dikmen, meslektaşlarının ve personelin müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis de Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'ni güvenlik şeridiyle çevirip, personelin ifadesine başvurdu. Ağır yaralı Ahmet Dikmen, tedaviye alındığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Hasan Çayır ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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mersin, doktor, tıp fakültesi, av tüfeği