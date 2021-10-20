https://tr.sputniknews.com/20211020/moskovada-cok-cocuklu-anne-ve-babalara-toplu-tasima-ucretsiz-olacak-1050012709.html

Moskova’da çok çocuklu anne ve babalara toplu taşıma ücretsiz olacak

Moskova’da çok çocuklu anne ve babalara toplu taşıma ücretsiz olacak

Rusya’nın başkenti Moskova’da kent yönteminden milletvekilleri düzenlenen bir oturumda çok çocuklu ailelerde hem anne hem de babaların toplu taşıma araçlarını... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T17:21+0300

2021-10-20T17:21+0300

2021-10-20T17:21+0300

dünya

rusya

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ücret

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baba

anne

toplu taşıma

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Rus basınının aktardığına göre, Moskova Kent Duması çok çocuklu ebeveynlerin toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanmasına yönelik bir teklifi oyladı.Oylamada 44 vekilin tamamı ‘evet’ oyu kullandı.Moskova Kent Duması Sözcüsü Aleksey Şapoşnikov’un açıklamasına göre, bu karar söz konusu ebeveynlerin şehirdeki her türlü toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanmasının yanı sıra bu ailelerdeki 18 yaş altındaki çocukların öğrenim durumundan bağımsız olarak şehiriçindeki tüm ulaşım araçlarını ve banliyödeki raylı ulaşım araçlarını ücretsiz kullanmasını öngörüyor.Daha önce bu imkandan yalnızca ebeveynlerden biri ve 16 yaş altındaki okul çocukları faydalanabiliyordu.Şapoşkov, yeni kararın 1 Ocak 2022 itibarıyla yürürlükte olacağını söyledi.

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