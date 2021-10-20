NATO’nun eşitlik temelinde diyalogdan vazgeçmesi Rusya’nın temsilciliğinin kapanmasına yol açtı

'Yapılandırılmış Diyalog’ çerçevesinde düzenlenen seminerde konuşan Gavrilov, NATO’nun Avrupa’daki gerilimin düşürülmesi konularında eşitlik temelinde diyalogdan ve ortak çalışmalardan vazgeçmesinin, Rusya’nın NATO’daki daimi temsilciliğinin faaliyetlerinin askıya alınmasına neden olduğunu söyledi.Kuzey Atlantik İttifakı'nın resmi belgelerinde Rusya'yı ‘caydırma’ çizgisinin sabit tutulmasının, Moskova’nın düşman ilan edilmesinin, Rusya sınırlarına yakın sürdürülen kışkırtıcı politika ve uygulamaların Rusya-NATO ilişkilerini Soğuk Savaş'tan bu yana en düşük noktaya taşıdığına dikkat çeken Gavrilov, şunları söyledi:Moskova'nın kilit görevlerinden bir tanesinin, yabancı devletlerin silahlı kuvvetleriyle karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin geliştirilmesi olduğunu düşündüğünü vurgulayan Gavrilov, “BDT üye devletleriyle bağları genişletmeye, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kolektif güçlerini güçlendirmeye ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) askeri bileşenini geliştirmeye özel önem veriyoruz. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) devletlerinin askeri kurumları ile karşılıklı saygı ve çıkarların dikkate alınması temelinde yapıcı bir etkileşim olmasını umuyoruz” vurgusunu yaptı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın NATO Daimi Temsilciliği’ndeki çalışanların ülkelerine gönderilmesi karşısında, kendilerinin de NATO Daimi Temsilciliği’nin çalışmalarını 1 Kasım’dan itibaren askıya alacaklarını açıklamıştı.
Viyana'da gerçekleşen askeri güvenlik ve silah kontrolü konulu görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Konstantin Gavrilov, NATO’nun Avrupa’daki gerilimin düşürülmesi konularında eşitlik temelinde diyalogdan ve ortak çalışmalardan vazgeçmesinin, Rusya’nın NATO’daki daimi temsilciliğinin faaliyetlerinin askıya alınmasına neden olduğunu belirtti.
'Yapılandırılmış Diyalog’ çerçevesinde düzenlenen seminerde konuşan Gavrilov, NATO’nun Avrupa’daki gerilimin düşürülmesi konularında eşitlik temelinde diyalogdan ve ortak çalışmalardan vazgeçmesinin, Rusya’nın NATO’daki daimi temsilciliğinin faaliyetlerinin askıya alınmasına neden olduğunu söyledi.
Kuzey Atlantik İttifakı'nın resmi belgelerinde Rusya'yı ‘caydırma’ çizgisinin sabit tutulmasının, Moskova’nın düşman ilan edilmesinin, Rusya sınırlarına yakın sürdürülen kışkırtıcı politika ve uygulamaların Rusya-NATO ilişkilerini Soğuk Savaş'tan bu yana en düşük noktaya taşıdığına dikkat çeken Gavrilov, şunları söyledi:
“Blokun Brüksel'deki Uluslararası Sekreterliği'ndeki Rus misyonunun faaliyetlerini askıya alma kararı, NATO'nun Avrupa'daki gerilimi azaltmaya yönelik eşitlik temelinde diyaloğu ve ortak çalışmayı reddetmesinin sonucudur. Biz ise küresel ve bölgesel düzeylerde durumu istikrara kavuşturmaya yönelik koşulları yaratmak, ayrıca maliyetli bir silahlanma yarışına girmeden ülkenin barışçıl sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlamak için ordunun ve donanmanın ilerici ve dengeli gelişimi için çalışmaya devam ediyoruz.”
Moskova'nın kilit görevlerinden bir tanesinin, yabancı devletlerin silahlı kuvvetleriyle karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin geliştirilmesi olduğunu düşündüğünü vurgulayan Gavrilov, “BDT üye devletleriyle bağları genişletmeye, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kolektif güçlerini güçlendirmeye ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) askeri bileşenini geliştirmeye özel önem veriyoruz. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) devletlerinin askeri kurumları ile karşılıklı saygı ve çıkarların dikkate alınması temelinde yapıcı bir etkileşim olmasını umuyoruz” vurgusunu yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın NATO Daimi Temsilciliği’ndeki çalışanların ülkelerine gönderilmesi karşısında, kendilerinin de NATO Daimi Temsilciliği’nin çalışmalarını 1 Kasım’dan itibaren askıya alacaklarını açıklamıştı.