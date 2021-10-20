https://tr.sputniknews.com/20211020/polisin-takibi-ile-durdurulan-aractaki-10-kisi-hirsizliktan-sabikali-cikti-1049988235.html

Polisin takibi ile durdurulan araçtaki 10 kişi, hırsızlıktan sabıkalı çıktı

Polisin takibi ile durdurulan araçtaki 10 kişi, hırsızlıktan sabıkalı çıktı

Adıyaman'da içindekilerin polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı minibüsteki 12 kişiden 10'unun hırsızlıktan sabıkası olduğu belirlendi. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

adıyaman

polis

sabıka

hırsızlık

sabıkalı

dur ihtarı

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Adıyaman'da, öğle saatlerinde, meydana gelen olayda, polisin uygulama noktasına gelen minibüsün içindekiler 'dur' ihtarına uymadı. Ekiplerin peşine düştüğü araç, takibin ardından durduruldu. Yapılan sorgulamada minibüsteki 12 kişiden 10'unun hırsızlıktan sabıkası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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adıyaman, polis, sabıka, hırsızlık, sabıkalı, dur ihtarı