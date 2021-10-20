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https://tr.sputniknews.com/20211020/polonya-gocmen-gecisine-engel-olmak-icin-sinirdaki-asker-sayisini-iki-katina-cikardi-1049993849.html
Polonya göçmen geçişine engel olmak için sınırdaki asker sayısını iki katına çıkardı
Polonya göçmen geçişine engel olmak için sınırdaki asker sayısını iki katına çıkardı
Polonya mülteci geçişlerine engel olmak için Belarus sınırındaki askeri varlığını artırdı. Son rakamlara göre sınırda görev yapan asker sayısı 6 bini geçti. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T09:59+0300
2021-10-20T09:59+0300
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suriye
polonya
belarus
afganistan
kaçak göçmen
göçmen krizi
sınır güvenliği
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Belarus sınırından mülteci akınıyla karşı karşıya olan Polonya, geçişlere engel olmak için Belarus sınırında görev yapan asker sayısı hafta sonuna göre iki katına çıkardı. Polonya-Belarus sınırında görev yapan asker sayısı 6 bini geçti.Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak Twitter adresinden yaptığı paylaşımda askerlerin sınır polisine yardımcı olduğunu ve düzensiz geçişlere engel olduğunu söyledi.Polonya sınır polisinin verilerine göre sadece Pazartesi günü içinde Belarus'tan 612 kişi yasadışı yollardan sınırı geçmeye çalıştı. Polonya'nın bölgede olağanüstü hal ilan etti, gazeteci ve insan hakları örgütlerinin bölgeye girişine izin verilmediği öğrenildi. Sınırın Belarus tarafında çoğu Irak, Suriye, Afganistan ve İran uyruklu yaklaşık 15 bin sığınmacının toplandığı açıklandı. Bugüne kadar Polonya üzerinden Almanya'ya ulaşmak isteyen 7 göçmen donarak hayatını kaybetti.
https://tr.sputniknews.com/20211015/polonya-siginma-basvurusu-yaptirmadan-gocmenleri-sinirdan-geri-itmeyi-yasa-haline-getirdi-1049846585.html
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suriye, polonya, belarus, afganistan, kaçak göçmen, göçmen krizi, sınır güvenliği

Polonya göçmen geçişine engel olmak için sınırdaki asker sayısını iki katına çıkardı

09:59 20.10.2021
© REUTERS / Kacper PempelPolonya - Belarus sınırı
Polonya - Belarus sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© REUTERS / Kacper Pempel
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Polonya mülteci geçişlerine engel olmak için Belarus sınırındaki askeri varlığını artırdı. Son rakamlara göre sınırda görev yapan asker sayısı 6 bini geçti.
Belarus sınırından mülteci akınıyla karşı karşıya olan Polonya, geçişlere engel olmak için Belarus sınırında görev yapan asker sayısı hafta sonuna göre iki katına çıkardı. Polonya-Belarus sınırında görev yapan asker sayısı 6 bini geçti.

Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak Twitter adresinden yaptığı paylaşımda askerlerin sınır polisine yardımcı olduğunu ve düzensiz geçişlere engel olduğunu söyledi.
Polonya sınır polisinin verilerine göre sadece Pazartesi günü içinde Belarus'tan 612 kişi yasadışı yollardan sınırı geçmeye çalıştı. Polonya'nın bölgede olağanüstü hal ilan etti, gazeteci ve insan hakları örgütlerinin bölgeye girişine izin verilmediği öğrenildi. Sınırın Belarus tarafında çoğu Irak, Suriye, Afganistan ve İran uyruklu yaklaşık 15 bin sığınmacının toplandığı açıklandı. Bugüne kadar Polonya üzerinden Almanya'ya ulaşmak isteyen 7 göçmen donarak hayatını kaybetti.
Polonya'da göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
DÜNYA
Polonya, sığınma başvurusu yaptırmadan göçmenleri sınırda geri itmeyi yasa haline getirdi
15 Ekim, 11:16
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