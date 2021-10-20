https://tr.sputniknews.com/20211020/polonya-gocmen-gecisine-engel-olmak-icin-sinirdaki-asker-sayisini-iki-katina-cikardi-1049993849.html

Polonya göçmen geçişine engel olmak için sınırdaki asker sayısını iki katına çıkardı

Polonya göçmen geçişine engel olmak için sınırdaki asker sayısını iki katına çıkardı

Polonya mülteci geçişlerine engel olmak için Belarus sınırındaki askeri varlığını artırdı. Son rakamlara göre sınırda görev yapan asker sayısı 6 bini geçti. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T09:59+0300

2021-10-20T09:59+0300

2021-10-20T09:59+0300

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Belarus sınırından mülteci akınıyla karşı karşıya olan Polonya, geçişlere engel olmak için Belarus sınırında görev yapan asker sayısı hafta sonuna göre iki katına çıkardı. Polonya-Belarus sınırında görev yapan asker sayısı 6 bini geçti.Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak Twitter adresinden yaptığı paylaşımda askerlerin sınır polisine yardımcı olduğunu ve düzensiz geçişlere engel olduğunu söyledi.Polonya sınır polisinin verilerine göre sadece Pazartesi günü içinde Belarus'tan 612 kişi yasadışı yollardan sınırı geçmeye çalıştı. Polonya'nın bölgede olağanüstü hal ilan etti, gazeteci ve insan hakları örgütlerinin bölgeye girişine izin verilmediği öğrenildi. Sınırın Belarus tarafında çoğu Irak, Suriye, Afganistan ve İran uyruklu yaklaşık 15 bin sığınmacının toplandığı açıklandı. Bugüne kadar Polonya üzerinden Almanya'ya ulaşmak isteyen 7 göçmen donarak hayatını kaybetti.

https://tr.sputniknews.com/20211015/polonya-siginma-basvurusu-yaptirmadan-gocmenleri-sinirdan-geri-itmeyi-yasa-haline-getirdi-1049846585.html

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suriye, polonya, belarus, afganistan, kaçak göçmen, göçmen krizi, sınır güvenliği