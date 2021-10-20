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Putin, 30 Ekim-7 Kasım’ı maaş kesintisi olmadan çalışmama haftası ilan etme önerisini destekledi
Putin, 30 Ekim-7 Kasım’ı maaş kesintisi olmadan çalışmama haftası ilan etme önerisini destekledi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 30 Ekim-7 Kasım aralığının Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle maaş kesintisi olmadan çalışmama haftası ilan etme... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T15:11+0300
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rusya, vladimir putin
Putin, 30 Ekim-7 Kasım’ı maaş kesintisi olmadan çalışmama haftası ilan etme önerisini destekledi
15:11 20.10.2021 (güncellendi: 15:17 20.10.2021)
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 30 Ekim-7 Kasım aralığının Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle maaş kesintisi olmadan çalışmama haftası ilan etme önerisini destekledi.