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SON DAKİKA | Putin, 30 Ekim-7 Kasım’ı maaş kesintisi olmadan çalışmama haftası ilan etme önerisini destekledi
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Putin, 30 Ekim-7 Kasım’ı maaş kesintisi olmadan çalışmama haftası ilan etme önerisini destekledi
Putin, 30 Ekim-7 Kasım’ı maaş kesintisi olmadan çalışmama haftası ilan etme önerisini destekledi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 30 Ekim-7 Kasım aralığının Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle maaş kesintisi olmadan çalışmama haftası ilan etme... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
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rusya, vladimir putin

Putin, 30 Ekim-7 Kasım’ı maaş kesintisi olmadan çalışmama haftası ilan etme önerisini destekledi

15:11 20.10.2021 (güncellendi: 15:17 20.10.2021)
© Sputnik / Алексей ДружининRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 30 Ekim-7 Kasım aralığının Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle maaş kesintisi olmadan çalışmama haftası ilan etme önerisini destekledi.
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