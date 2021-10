https://tr.sputniknews.com/20211020/putin-kuresel-enerji-krizinin-olumsuz-sonuclarina-karsi-onlemler-alinacak-1050016593.html

Putin: Küresel enerji krizinin olumsuz sonuçlarına karşı önlemler alınacak

Putin: Küresel enerji krizinin olumsuz sonuçlarına karşı önlemler alınacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete, küresel doğalgaz fiyatlarındaki artışın ülkeye olası olumsuz sonuçlarını etkisiz hale getirmek için bir dizi... 20.10.2021

2021-10-20

2021-10-20T18:56+0300

2021-10-20T18:56+0300

Putin, bugünkü Bakanlar Kabinesi toplantısında, şöyle konuştu: “Tarım üreticilerimizin çıkarlarını güvence altına alacak ve gıda fiyatlarındaki artışı dizginleyecek bir dizi önlemin alınması gerekiyor. Rusya Hükümeti’nden bu çalışmayı organize etmesini talep ediyorum. Sadece analiz yapılmamalı, aynı zamanda küresel piyasalarda yaşanabilecek ve ülkemize yansıyabilecek olumsuz sonuçları etkisiz hale getirmeye yönelik önlemler dizisi teklif edilmeli. Alarm niteliğindeki kararlara gerek yok, sakin, doğrulanmış, önceden hazırlanmış ve hesaplanmış kararlar alınmalı. Doğalgazla üretilen gübre fiyatları yükselmeye devam ederse üreticilerimiz de yüksek fiyatlardan satış yapmaya yönelecek. Bunu, sektördeki son olaylardan biliyoruz.”Avrupa ülkelerinin, gaz fiyatlarındaki artışa yanıt vermek amacıyla hane halklarına destek de dahil olmak üzere aldığı önlemlerin endişe kaynağı olduğunu söyleyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Elbette insanlara destek olmak lazım, bu doğru bir şey. Ancak bu önlemler uygulamada nelere yol açacak? Şuna yol açacak ki, insanlar tüketimi azaltmayacak, ama başta metalürji ve azotlu gübre üretimi gibi enerji yoğun endüstrilerde tüketim düşecek. Ama bu, nihayetinde yine insanlara yansıyacak sonuçlara yol açacak, çünkü diğer malların fiyatları yükselecek. Avrupa ülkelerinde önerilen vatandaşlara destek yöntemi anlaşılır gibi, ama sonuçta bu önlemlerin, siyasi amaçlı, yani bazı Avrupa ülkelerinde seçim öncesi durumla ilgili olduğunu görüyoruz. Ama sonuçta tüm bunlar her halükarda insanlara yansıyacak. Metalürji sanayisi daha az enerji kaynağı tüketirse ürünlerinin fiyatları daha yüksek olur ve bu zincirleme reaksiyon verir. Doğalgazla üretilen gübrede kıtlık hissedilirse gıda ürünlerinde de fiyatlar artacak.”'Küresel piyasalarda yaşanan her şey eninde sonunda bize de yansıyor'Avrupa’daki gaz krizinin Gazprom gibi Rus üreticileri etkileyeceğini söyleyen Putin, “Küresel piyasalarda yaşanan her şey eninde sonunda bize de yansıyor. Bu yüzden gaz da dahil enerji fiyatlarının sonsuz biçimde yükselmesine ilgi duymuyoruz. Ama yine de olan oluyor ve bu irademiz dışında oluyor. Bunlar, Avrupalı dahil mevkidaşlarımızın yaptığı büyük ölçüde yapay şeyler. Ama bizim de için belli sonuçları olabilir” dedi.Putin, Avrupa’daki gaz krizinin sebeplerini de şu sözlerle açıkladı: “Dünyanın önde gelen ekonomilerde kömür üretiminin ve nükleer enerjinin azaltılması, geçen yıl oldukça sert geçen kış, rüzgar enerjisi üretiminin yetersiz olması, tüm bunlar gaz kıtlığına ve yeraltı depoların doluluk oranındaki azalmaya yol açtı. Bunlar piyasada gerginliğe neden oluyor. Buna ek olarak Asya’da tüketimin büyümesi. Bunun sonucu ABD şirketlerinin sıvılaştırılmış doğalgaz arzını Avrupa piyasasından Asya piyasasına yönlendirmesi. Yani külli hacimlerde gazı Avrupa piyasasından çekerek önce Latin Amerika’ya sonra da Asya’ya aktarması. Ama daha da derin sebepler var. Bunlar, bütçe açıklarının genişletilmesi ve tedarik zincirlerinde yaşanan kesintilerle, bunun sonucu olarak da önde gelen ekonomilerde enflasyonun büyümesiyle ilgili. Bu, sonra genel sonuç üzerinde olumsuz etkiye sahip çok önemli bir faktör.”

