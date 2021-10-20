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https://tr.sputniknews.com/20211020/reyhan-karaca-babam-asi-karsitiymis-cocukken-tifo-ve-dizanteri-nedeniyle-tum-organlarim-dagilmis-1050000792.html
Reyhan Karaca: Babam aşı karşıtıymış, çocukken tifo ve dizanteri nedeniyle tüm organlarım dağılmış
Reyhan Karaca: Babam aşı karşıtıymış, çocukken tifo ve dizanteri nedeniyle tüm organlarım dağılmış
Şarkıcı Reyhan Karaca, çocukluğunda babasının aşı karşıtı olmasından dolayı tifo dizanteriyle yakalandığını anlattı. 6 ay hastanede tedavi gördüğü söyleyen... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T13:06+0300
2021-10-20T13:05+0300
yaşam
açıklama
aşı karşıtlığı
reyhan karaca
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Şarkıcı Reyhan Karaca, hislerinin çok kuvvetli olduğunu hatta teyze, baba ve kardeşinin öleceğini rüyasında gördüğünü söyleyen şarkıcı, bebekliğinde yaşadığı bir olayı da anlattı.Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı, "Hislerinin güçlü olması ya da rüyalar görüyor olmak sana tebliğ mi edildi? Nasıl bir şey yaşadın?" sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti: "1,5 yaşındayken Tifo dizanteriye yakalandığım için ölümden dönmüşüm. Ölmüşüm de beni diriltmişler. Belki o zaman meleklerle ya da başka bir şeyle temas kurmuş olabilirim. O dönemlerde dizanteri salgını varmış. Babamda aşı karşıtıymış.O yüzden de tifoya yakalanmışım ve 6 ay hastanede kalmışım. Her bana ölecek gözüyle bakıyormuş. İç organlarımın hepsi dağılmış. Doktorun bu geceyi çıkarırsa kurtulur dediği gece havale geçirmişim. Kalbim durmuş ve müdahalelerle kurtarmışlar. Acaba ruhum gitti de başka bir ruh mu geldi bilmiyorum yani."
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açıklama, aşı karşıtlığı, reyhan karaca

Reyhan Karaca: Babam aşı karşıtıymış, çocukken tifo ve dizanteri nedeniyle tüm organlarım dağılmış

13:06 20.10.2021
© InstagramReyhan Karaca
Reyhan Karaca - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© Instagram
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Şarkıcı Reyhan Karaca, çocukluğunda babasının aşı karşıtı olmasından dolayı tifo dizanteriyle yakalandığını anlattı. 6 ay hastanede tedavi gördüğü söyleyen Karaca, "Tüm organlarım dağılmış. Dakikalarca da kalbim durmuş" dedi.
Şarkıcı Reyhan Karaca, hislerinin çok kuvvetli olduğunu hatta teyze, baba ve kardeşinin öleceğini rüyasında gördüğünü söyleyen şarkıcı, bebekliğinde yaşadığı bir olayı da anlattı.
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı, "Hislerinin güçlü olması ya da rüyalar görüyor olmak sana tebliğ mi edildi? Nasıl bir şey yaşadın?" sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti: "1,5 yaşındayken Tifo dizanteriye yakalandığım için ölümden dönmüşüm. Ölmüşüm de beni diriltmişler. Belki o zaman meleklerle ya da başka bir şeyle temas kurmuş olabilirim. O dönemlerde dizanteri salgını varmış. Babamda aşı karşıtıymış.

O yüzden de tifoya yakalanmışım ve 6 ay hastanede kalmışım. Her bana ölecek gözüyle bakıyormuş. İç organlarımın hepsi dağılmış. Doktorun bu geceyi çıkarırsa kurtulur dediği gece havale geçirmişim. Kalbim durmuş ve müdahalelerle kurtarmışlar. Acaba ruhum gitti de başka bir ruh mu geldi bilmiyorum yani."
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