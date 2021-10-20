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https://tr.sputniknews.com/20211020/rizede-etkili-olan-siddetli-yagis-cay-bahcesini-surukledi-1050013459.html
Rize'de etkili olan şiddetli yağış, çay bahçesini sürükledi
Rize'de etkili olan şiddetli yağış, çay bahçesini sürükledi
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan, çay bahçelerine ve ağaçlara zarar verdi. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T17:32+0300
2021-10-20T17:32+0300
2021-10-20T17:32+0300
türkiye
rize
heyelan
toprak kayması
şiddetli yağış
çay bahçesi
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Rize'nin Çayırdüzü köyünde iki gündür aralıklarla devam eden şiddetli yağışın ardından yamaçtan kopan toprak birikintisi ve dev kaya parçaları, çay bahçesi ile ağaçları sürükleyerek yola taşıdı.Heyelan meydana gelen bölgenin yakınındaki 5 katlı ev ise hasar görmeden felaketi atlattı.Heyelan anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20211004/rizede-heyelan-bir-kisi-son-anda-kurtuldu-1049508086.html
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rize, heyelan, toprak kayması, şiddetli yağış, çay bahçesi
Rize'de etkili olan şiddetli yağış, çay bahçesini sürükledi
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan, çay bahçelerine ve ağaçlara zarar verdi.
Rize'nin Çayırdüzü köyünde iki gündür aralıklarla devam eden şiddetli yağışın ardından yamaçtan kopan toprak birikintisi ve dev kaya parçaları, çay bahçesi ile ağaçları sürükleyerek yola taşıdı.
Heyelan meydana gelen bölgenin yakınındaki
5 katlı ev ise hasar görmeden felaketi atlattı.
Heyelan anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.