https://tr.sputniknews.com/20211020/rizede-etkili-olan-siddetli-yagis-cay-bahcesini-surukledi-1050013459.html

Rize'de etkili olan şiddetli yağış, çay bahçesini sürükledi

Rize'de etkili olan şiddetli yağış, çay bahçesini sürükledi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan, çay bahçelerine ve ağaçlara zarar verdi. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T17:32+0300

2021-10-20T17:32+0300

2021-10-20T17:32+0300

türkiye

rize

heyelan

toprak kayması

şiddetli yağış

çay bahçesi

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Rize'nin Çayırdüzü köyünde iki gündür aralıklarla devam eden şiddetli yağışın ardından yamaçtan kopan toprak birikintisi ve dev kaya parçaları, çay bahçesi ile ağaçları sürükleyerek yola taşıdı.Heyelan meydana gelen bölgenin yakınındaki 5 katlı ev ise hasar görmeden felaketi atlattı.Heyelan anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20211004/rizede-heyelan-bir-kisi-son-anda-kurtuldu-1049508086.html

türkiye

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rize, heyelan, toprak kayması, şiddetli yağış, çay bahçesi