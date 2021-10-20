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Rize'de heyelan anı kamerada
Rize'de heyelan anı kamerada
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bugün heyelan meydana geldi. Heyelan anı cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T20:36+0300
2021-10-20T20:36+0300
2021-10-20T20:45+0300
türkiye
rize
çamlıhemşin
heyelan
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2 gündür aralıklarla yağan şiddetli sağanak yağış ilçeye bağlı Çayırdüzü köyünde saat 15.00 sularında heyelana neden oldu. Köyün bulunduğu yamacın tepesinde 4 katlı inşaat halindeki bir binanın yan tarafından kopan toprak kütlesi bir anda metrelerce aşağıda bulunan Fırtına Deresi’ne kadar indi. Heyelan anı ise çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.
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rize, çamlıhemşin, heyelan
Rize'de heyelan anı kamerada 20:36 20.10.2021 (güncellendi: 20:45 20.10.2021)
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bugün heyelan meydana geldi. Heyelan anı cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
2 gündür aralıklarla yağan şiddetli sağanak yağış ilçeye bağlı Çayırdüzü köyünde saat 15.00 sularında heyelana neden oldu.
Köyün bulunduğu yamacın tepesinde 4 katlı inşaat halindeki bir binanın yan tarafından kopan toprak kütlesi bir anda metrelerce aşağıda bulunan Fırtına Deresi’ne kadar indi.
Heyelan anı ise çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.