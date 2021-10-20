https://tr.sputniknews.com/20211020/rizede-heyelan-ani-kamerada-1050019777.html

Rize'de heyelan anı kamerada

Rize'de heyelan anı kamerada

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bugün heyelan meydana geldi. Heyelan anı cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T20:36+0300

2021-10-20T20:36+0300

2021-10-20T20:45+0300

türkiye

rize

çamlıhemşin

heyelan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050019752_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_f99ce211fe83ac6f5e1cbca00b4fa5bc.jpg

2 gündür aralıklarla yağan şiddetli sağanak yağış ilçeye bağlı Çayırdüzü köyünde saat 15.00 sularında heyelana neden oldu. Köyün bulunduğu yamacın tepesinde 4 katlı inşaat halindeki bir binanın yan tarafından kopan toprak kütlesi bir anda metrelerce aşağıda bulunan Fırtına Deresi’ne kadar indi. Heyelan anı ise çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.

türkiye

rize

çamlıhemşin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rize, çamlıhemşin, heyelan