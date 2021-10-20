https://tr.sputniknews.com/20211020/rus-disisleri-lugansk-temsilcisinin-gozaltina-alinmasi-donbasstaki-cozum-surecini-baltaliyor--1049991469.html

Rus Dışişleri: Lugansk temsilcisinin gözaltına alınması Donbass’taki çözüm sürecini baltalıyor

Rus Dışişleri: Lugansk temsilcisinin gözaltına alınması Donbass’taki çözüm sürecini baltalıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'nin (JCCC) temsilcisinin gözaltına almasıyla ilgili eylemlerin Rusya... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T06:11+0300

2021-10-20T06:11+0300

2021-10-20T06:11+0300

dünya

rusya

ukrayna

lugansk halk cumhuriyeti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/1045062610_0:0:2829:1592_1920x0_80_0_0_bb06f0a23d3041858f644095991ee0b1.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki (JCCC) temsilcisinin Kiev tarafından gözaltına alınmasının Donbass’taki çözüm sürecini baltaladığını kaydetti. Zaharova, “19 Ekim'de, temas hattındaki olayı değerlendirmek için Lugansk, Üçlü Temas Grubu'nun güvenlik alt komitesini olağanüstü toplantıya çağırdı. Maalesef, Kiev tarafının son anda gerekçesini açıklamadan katılmayı reddetmesi nedeniyle toplantı yapılamadı” dedi.Zaharova, Kiev’in eylemlerinin Donbass'taki çözüm sürecini baltalamaya yönelik olduğunu belirterek, “Ukrayna tarafının eylemlerini aldatıcı ve kışkırtıcı olarak görüyoruz. Bunları, Donbass'taki sorunun barışçıl çözüm sürecini baltalama ve Ukrayna'nın Rusya ile ikili konsolosluk sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu. AGİT’ten olayla ilgili tarafsız bir yaklaşım beklediklerine vurgu yapan Zaharova, “Ayrıca AGİT'in olayla ilgili ilkeli bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz. Ukrayna'daki Özel Gözlem Misyonunun daha aktif, sorumlu ve tarafsız bir yaklaşım sergileyeceğini, Donbass'taki temas hattındaki durumu yakından izleyeceğini ve raporlarına dürüstçe yansıtacağını ve böylece çözüm sürecine katkıda bulunacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı. Daha önce, Lugansk yetkilileri, JCCC’deki temsilcilerinin Ukrayna güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını duyurmuştu. Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Leonid Paseçnik, Kiev’den temsilcilerinin derhal serbest bırakılmasını talep etmişti. Kiev yetkilileri ise, gözaltına alınan JCCC temsilcisini Ukrayna güvenlik güçlerinin mevzileriyle ilgili keşif çalışmaları yürütmekle suçlamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211020/grizlov-ukrayna-minsk-formatindaki-guvenlik-calisma-grubunun-olaganustu-toplantisini-iptal-etti-1049988599.html

rusya

ukrayna

lugansk halk cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ukrayna, lugansk halk cumhuriyeti