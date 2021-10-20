Rus Su-30 avcı uçakları Karadeniz’de ABD’nin uçaklarını engelledi

Söz konusu ihlalin önlenmesi, radarların Karadeniz’de Rusya sınırlarına yaklaşan hedefler tespit etmesiyle başladı. Hedeflerin tanımlanması ve olası bir ihlalin önlenmesi için Su-30 uçakları havalandırıldı.Su-30 uçakları mürettebatı daha sonra hedeflerin ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B1-1 uçakları olduğunu belirledi. B1-1 uçaklarının beraberinde KC-135 tanker uçakları da hareket ediyordu.Su-30 uçakları sınır ihlalini önlemek için Karadeniz semalarında ABD uçaklarına eşlik ettikten sonra daimi olarak konuşlu oldukları üsse döndü.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre iki Su-30 avcı uçağı Karadeniz’de ABD’ye ait iki B-1B stratejik bombardıman uçağının Rusya sınırlarını ihlal etmesini önledi.
Söz konusu ihlalin önlenmesi, radarların Karadeniz’de Rusya sınırlarına yaklaşan hedefler tespit etmesiyle başladı. Hedeflerin tanımlanması ve olası bir ihlalin önlenmesi için Su-30 uçakları havalandırıldı.
Su-30 uçakları mürettebatı daha sonra hedeflerin ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B1-1 uçakları olduğunu belirledi. B1-1 uçaklarının beraberinde KC-135 tanker uçakları da hareket ediyordu.
Su-30 uçakları sınır ihlalini önlemek için Karadeniz semalarında ABD uçaklarına eşlik ettikten sonra daimi olarak konuşlu oldukları üsse döndü.