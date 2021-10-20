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Rus Su-30 avcı uçakları Karadeniz’de ABD’nin uçaklarını engelledi
Rus Su-30 avcı uçakları Karadeniz’de ABD’nin uçaklarını engelledi
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre iki Su-30 avcı uçağı Karadeniz’de ABD’ye ait iki B-1B stratejik bombardıman uçağının Rusya sınırlarını ihlal... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T10:56+0300
2021-10-20T10:56+0300
savunma
rusya
su-30
karadeniz
abd hava kuvvetleri
ihlal
savunma
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Söz konusu ihlalin önlenmesi, radarların Karadeniz’de Rusya sınırlarına yaklaşan hedefler tespit etmesiyle başladı. Hedeflerin tanımlanması ve olası bir ihlalin önlenmesi için Su-30 uçakları havalandırıldı.Su-30 uçakları mürettebatı daha sonra hedeflerin ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B1-1 uçakları olduğunu belirledi. B1-1 uçaklarının beraberinde KC-135 tanker uçakları da hareket ediyordu.Su-30 uçakları sınır ihlalini önlemek için Karadeniz semalarında ABD uçaklarına eşlik ettikten sonra daimi olarak konuşlu oldukları üsse döndü.
rusya
karadeniz
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rusya, su-30, karadeniz, abd hava kuvvetleri, ihlal, savunma

Rus Su-30 avcı uçakları Karadeniz’de ABD’nin uçaklarını engelledi

10:56 20.10.2021
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Fotoğraf bankasına girMAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’ndan renkli kareler
MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’ndan renkli kareler - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre iki Su-30 avcı uçağı Karadeniz’de ABD’ye ait iki B-1B stratejik bombardıman uçağının Rusya sınırlarını ihlal etmesini önledi.
Söz konusu ihlalin önlenmesi, radarların Karadeniz’de Rusya sınırlarına yaklaşan hedefler tespit etmesiyle başladı. Hedeflerin tanımlanması ve olası bir ihlalin önlenmesi için Su-30 uçakları havalandırıldı.
Su-30 uçakları mürettebatı daha sonra hedeflerin ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B1-1 uçakları olduğunu belirledi. B1-1 uçaklarının beraberinde KC-135 tanker uçakları da hareket ediyordu.
Su-30 uçakları sınır ihlalini önlemek için Karadeniz semalarında ABD uçaklarına eşlik ettikten sonra daimi olarak konuşlu oldukları üsse döndü.
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