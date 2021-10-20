https://tr.sputniknews.com/20211020/rus-su-30-avci-ucaklari-karadenizde-abdnin-ucaklarini-engelledi-1049995825.html

Rus Su-30 avcı uçakları Karadeniz’de ABD’nin uçaklarını engelledi

Rus Su-30 avcı uçakları Karadeniz’de ABD’nin uçaklarını engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre iki Su-30 avcı uçağı Karadeniz’de ABD’ye ait iki B-1B stratejik bombardıman uçağının Rusya sınırlarını ihlal... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T10:56+0300

2021-10-20T10:56+0300

2021-10-20T10:56+0300

savunma

rusya

su-30

karadeniz

abd hava kuvvetleri

ihlal

savunma

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Söz konusu ihlalin önlenmesi, radarların Karadeniz’de Rusya sınırlarına yaklaşan hedefler tespit etmesiyle başladı. Hedeflerin tanımlanması ve olası bir ihlalin önlenmesi için Su-30 uçakları havalandırıldı.Su-30 uçakları mürettebatı daha sonra hedeflerin ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B1-1 uçakları olduğunu belirledi. B1-1 uçaklarının beraberinde KC-135 tanker uçakları da hareket ediyordu.Su-30 uçakları sınır ihlalini önlemek için Karadeniz semalarında ABD uçaklarına eşlik ettikten sonra daimi olarak konuşlu oldukları üsse döndü.

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rusya, su-30, karadeniz, abd hava kuvvetleri, ihlal, savunma