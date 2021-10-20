https://tr.sputniknews.com/20211020/rusya-guvenlik-konseyi-internetteki-sahte-bilgilere-iliskin-bireysel-sorumluluklar-agirlastirilmali-1050013750.html
Rusya Güvenlik Konseyi: İnternetteki sahte bilgilere ilişkin bireysel sorumluluklar ağırlaştırılmalı
Rusya Güvenlik Konseyi: İnternetteki sahte bilgilere ilişkin bireysel sorumluluklar ağırlaştırılmalı
Rusya Güvenlik Konseyi Sözcüsü Anoşin, Rusya Güvenlik Konseyi uzmanlarının, internette yayınlanan sahte bilgilerle mücadele etmek için ek önlemler alınmasını... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T17:44+0300
2021-10-20T17:44+0300
2021-10-20T17:44+0300
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Rusya Güvenlik Konseyi Sözcüsü Yevgeniy Anoşin, ülkenin ulusal güvenliğine zarar veren yanlış bilgilerin internette kasıtlı olarak yayılmasının önlenmesi konusunun Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi’nde ele alındığını belirtti.Anoşin, “Rusya Federasyonu'nun güvenliği ve ulusal çıkarlarına zarar veren ve kasıtlı olarak yayınlanan yanlış bilgiler için bilgi kaynakları sahipleri ve kullanıcılarının kişisel sorumluluklarının ağırlaştırılması önerildi” dedi.Ağların izlenmesinin otomatikleştirilmesi ve sahte dağıtım kaynaklarının hızla tespit edilmesini sağlamak için yapay zeka sistemlerinin kullanımı da dahil olmak üzere özel yazılım ve donanım sistemleri oluşturma olasılığın da ele alındığını belirten Anoşin, sözlerini şöyle sürdürdü:“Güvenlik Konseyi uzmanları, bilgi teknolojilerinin gelişim düzeyinin, farklı tehdit türlerini kışkırtmayı ve halkı sindirmeyi amaçlayan yıkıcı içeriklerin yayılma potansiyelini önemli ölçüde genişlettiğini ve çeşitli sosyal grupları uzaktan etkileme fırsatları sağladığına dikkat çekti.”
https://tr.sputniknews.com/20211019/twitter-rusyada-yasakli-icerigin-yuzde-90ini-kaldirdi-1049977117.html
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rusya, sosyal medya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), yalan haberler, yevgeniy anoşin, yalan haber, medya, yalan, internet
Rusya Güvenlik Konseyi: İnternetteki sahte bilgilere ilişkin bireysel sorumluluklar ağırlaştırılmalı
Rusya Güvenlik Konseyi Sözcüsü Anoşin, Rusya Güvenlik Konseyi uzmanlarının, internette yayınlanan sahte bilgilerle mücadele etmek için ek önlemler alınmasını öneridiklerini söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Sözcüsü Yevgeniy Anoşin, ülkenin ulusal güvenliğine zarar veren yanlış bilgilerin internette kasıtlı olarak yayılmasının önlenmesi konusunun Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi’nde ele alındığını belirtti.
Anoşin, “Rusya Federasyonu'nun güvenliği ve ulusal çıkarlarına zarar veren ve kasıtlı olarak yayınlanan yanlış bilgiler için bilgi kaynakları sahipleri ve kullanıcılarının kişisel sorumluluklarının ağırlaştırılması önerildi” dedi.
Ağların izlenmesinin otomatikleştirilmesi ve sahte dağıtım kaynaklarının hızla tespit edilmesini sağlamak için yapay zeka sistemlerinin kullanımı da dahil olmak üzere özel yazılım ve donanım sistemleri oluşturma olasılığın da ele alındığını belirten Anoşin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Güvenlik Konseyi uzmanları, bilgi teknolojilerinin gelişim düzeyinin, farklı tehdit türlerini kışkırtmayı ve halkı sindirmeyi amaçlayan yıkıcı içeriklerin yayılma potansiyelini önemli ölçüde genişlettiğini ve çeşitli sosyal grupları uzaktan etkileme fırsatları sağladığına dikkat çekti.”