https://tr.sputniknews.com/20211020/rusya-maliye-bakani-siluanov-koronavirusle-mucadelenin-bir-gunluk-faturasini-acikladi-1049990183.html

Rusya Maliye Bakanı Siluanov, koronavirüsle mücadelenin bir günlük faturasını açıkladı

Rusya Maliye Bakanı Siluanov, koronavirüsle mücadelenin bir günlük faturasını açıkladı

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, son dönemde vaka sayısındaki artışla birlikte Rusya'nın koronavirüsle mücadeleye günde yaklaşık 3.6 milyar ruble (yaklaşık... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T03:05+0300

2021-10-20T03:05+0300

2021-10-20T03:05+0300

koronavirüs

rusya

anton siluanov

koronavirüs

koronavirüs aşısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/19/1045049152_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b96686c139aa16a31d95d8c73c63624a.jpg

Rusya Federasyon Konseyi'ndeki senatörlerle 'Açık Diyalog' formatında bir görüşme yapan Siluanov, koronavirüsle mücadele kapsamında sadece bir günde hükümete çıkan faturaya ilişkin bilgi verdi.Siluanov, "Normal durumdayken Kovid-19'la mücadele için günde ortalama 2 milyar ruble (yaklaşık 28 milyon dolar) harcanıyordu. Şu anda, vakaların sıçrama yaptığı bu özel durumda günde yaklaşık 3.6 milyar ruble harcanıyor" dedi.Siluanov, bu koşullar altında bile vatandaşlar için planlanan yardımlarda sorun yaşanmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, anton siluanov, koronavirüs, koronavirüs aşısı