Rusya Maliye Bakanı Siluanov, koronavirüsle mücadelenin bir günlük faturasını açıkladı

Rusya Federasyon Konseyi'ndeki senatörlerle 'Açık Diyalog' formatında bir görüşme yapan Siluanov, koronavirüsle mücadele kapsamında sadece bir günde hükümete çıkan faturaya ilişkin bilgi verdi.Siluanov, "Normal durumdayken Kovid-19'la mücadele için günde ortalama 2 milyar ruble (yaklaşık 28 milyon dolar) harcanıyordu. Şu anda, vakaların sıçrama yaptığı bu özel durumda günde yaklaşık 3.6 milyar ruble harcanıyor" dedi.Siluanov, bu koşullar altında bile vatandaşlar için planlanan yardımlarda sorun yaşanmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, son dönemde vaka sayısındaki artışla birlikte Rusya'nın koronavirüsle mücadeleye günde yaklaşık 3.6 milyar ruble (yaklaşık 51 milyon dolar) harcadığını söyledi.
Rusya Federasyon Konseyi'ndeki senatörlerle 'Açık Diyalog' formatında bir görüşme yapan Siluanov, koronavirüsle mücadele kapsamında sadece bir günde hükümete çıkan faturaya ilişkin bilgi verdi.
Siluanov, "Normal durumdayken Kovid-19'la mücadele için günde ortalama 2 milyar ruble (yaklaşık 28 milyon dolar) harcanıyordu. Şu anda, vakaların sıçrama yaptığı bu özel durumda günde yaklaşık 3.6 milyar ruble harcanıyor" dedi.
Siluanov, bu koşullar altında bile vatandaşlar için planlanan yardımlarda sorun yaşanmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.