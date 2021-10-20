Rusya’dan Almanya’ya Kuzey Akım-2 için son mühlet: Sertifika 8 Ocak’a kadar verilmeli

“Ancak bunun için başta Gazprom olmak üzere tedarikçilere başvurmaları gerekiyor. Bunu, parlamento kürsülerinden veya gazete sayfalarından yapmamalılar. Bunu somut alıcılar, uygun fiyatlardan belirli talepler sunarak yapmalı. Oysa talep yok. Neden yok? Bu doğal, çünkü şu anda piyasa fiyatları, Avrupalı politikacıların hesap hatası yüzünden öyle yüksek ki iki kez düşünmek zorunda kalıyorlar."