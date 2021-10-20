Rusya’dan Almanya’ya Kuzey Akım-2 için son mühlet: Sertifika 8 Ocak’a kadar verilmeli

Çijov, ‘Rossiya Segodnya’ Uluslararası Haber Ajansı binasında düzenlenen basın toplantısında, “Kuzey Akım-2 boru hattı yapımı bitti. İlk kolu doğalgazla dolduruldu. Sertifika verilmesi sürecini tamamlamak kalıyor. Topun Alman düzenleyicide olduğunu düşünüyorum. Sertifika sürecine 4 ay ayrıldı. Son mühlet 8 Ocak” ifadesini kullandı.Çijov, “Bunu daha erken bitirmek isterler mi? Buyursunlar. Bunu daha erken yaparlarsa nihai tüketiciler için daha iyi olur” dedi.‘Rusya'nın Avrupa’daki enerji kriziyle ilgisi yok’Avrupa’nın enerji krizinden geçtiğinin “nesnel gerçek” olduğunu dile getiren Rus diplomat, “Ancak Rusya’nın bununla doğrudan hiçbir ilgisi yok” ifadesini kullandı.Rusya’nın Avrupa’ya daha fazla doğalgaz sağlamaya hazır olduğunu kaydeden Çijov, sözlerini şöyle sürdürdü: Çijov, “Her şeyde Moskova’nın elini görenler son enerji krizinin gerçek sebeplerini aramakla meşgul değil” diye ekledi.
Rusya’nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına sertifikanın verilmesi konusunda topun Berlin’de olduğunu belirtti.
Çijov, ‘Rossiya Segodnya’ Uluslararası Haber Ajansı binasında düzenlenen basın toplantısında, “Kuzey Akım-2 boru hattı yapımı bitti. İlk kolu doğalgazla dolduruldu. Sertifika verilmesi sürecini tamamlamak kalıyor. Topun Alman düzenleyicide olduğunu düşünüyorum. Sertifika sürecine 4 ay ayrıldı. Son mühlet 8 Ocak” ifadesini kullandı.
Çijov, “Bunu daha erken bitirmek isterler mi? Buyursunlar. Bunu daha erken yaparlarsa nihai tüketiciler için daha iyi olur” dedi.
‘Rusya'nın Avrupa’daki enerji kriziyle ilgisi yok’
Avrupa’nın enerji krizinden geçtiğinin “nesnel gerçek” olduğunu dile getiren Rus diplomat, “Ancak Rusya’nın bununla doğrudan hiçbir ilgisi yok” ifadesini kullandı.
Rusya’nın Avrupa’ya daha fazla doğalgaz sağlamaya hazır olduğunu kaydeden Çijov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ancak bunun için başta Gazprom olmak üzere tedarikçilere başvurmaları gerekiyor. Bunu, parlamento kürsülerinden veya gazete sayfalarından yapmamalılar. Bunu somut alıcılar, uygun fiyatlardan belirli talepler sunarak yapmalı. Oysa talep yok. Neden yok? Bu doğal, çünkü şu anda piyasa fiyatları, Avrupalı politikacıların hesap hatası yüzünden öyle yüksek ki iki kez düşünmek zorunda kalıyorlar."
Çijov, “Her şeyde Moskova’nın elini görenler son enerji krizinin gerçek sebeplerini aramakla meşgul değil” diye ekledi.