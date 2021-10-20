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Rusya’nın baş ‘Noel Babası’ aşı yaptırdı
Rusya’nın baş ‘Noel Babası’ aşı yaptırdı
Rusya’nın baş Ayaz Dedesi’nin (Noel Baba), Vologda bölgesindeki, ülkenin masal başkenti olarak nitelendirilen Velikiy Ustyug’da koronavirüs aşısı yaptırdığı... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T17:21+0300
2021-10-20T17:21+0300
yaşam
rusya
noel baba
aşı
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Ayaz Dede’nin resmi konutundan Rus basınına yapılan açıklamada, “Velikiy Ustyug Ayaz Dedesi koronavirüse karşı ilk aşı olanlardan ve düzenli olarak test yaptırıyor. Ayaz Dede çocuklar ve yetişkinlerle buluşmalarına hazırlanıyor” ifadeleri kullanıldı.Ayaz Dede’ye bağlı diğer çalışanlar da Rusya İnsan Sağlığını ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) tavsilerine ve bölgede uygulanan kısıtlamalara riayet ediyor.Rusça adı ‘Ded Moroz’ olan Ayaz Dede’nin malikanesi 1999 yılında Velikiy Ustyug yakınlarındaki bir çam ormanında kuruldu. Malikanenin yanında birlikte bir kış bahçesi, masalı yolu, hayvanat bahçesi ve gezilebilecek başka yerler de mevcut. Malikanenin bu yıl ekim ayına kadar 67 bin ziyaretçiyi ağırladığı belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211020/putin-30-ekim-7-kasimi-maas-kesintisi-olmadan-calismama-haftasi-ilan-etme-onerisini-destekledi-1050006602.html
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rusya, noel baba, aşı, ayaz dede

Rusya’nın baş ‘Noel Babası’ aşı yaptırdı

17:21 20.10.2021
© Sputnik / Nikolay HiznyakRusya’nın Krasnodar kentinde Ayaz Dede (Rus Noel Baba) yürüyüşündeki Kar Tanesi (Rus Kar kızı Snegoruçka)
Rusya’nın Krasnodar kentinde Ayaz Dede (Rus Noel Baba) yürüyüşündeki Kar Tanesi (Rus Kar kızı Snegoruçka) - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Nikolay Hiznyak
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Rusya’nın baş Ayaz Dedesi’nin (Noel Baba), Vologda bölgesindeki, ülkenin masal başkenti olarak nitelendirilen Velikiy Ustyug’da koronavirüs aşısı yaptırdığı bildirildi.
Ayaz Dede’nin resmi konutundan Rus basınına yapılan açıklamada, “Velikiy Ustyug Ayaz Dedesi koronavirüse karşı ilk aşı olanlardan ve düzenli olarak test yaptırıyor. Ayaz Dede çocuklar ve yetişkinlerle buluşmalarına hazırlanıyor” ifadeleri kullanıldı.
Ayaz Dede’ye bağlı diğer çalışanlar da Rusya İnsan Sağlığını ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) tavsilerine ve bölgede uygulanan kısıtlamalara riayet ediyor.
Rusça adı ‘Ded Moroz’ olan Ayaz Dede’nin malikanesi 1999 yılında Velikiy Ustyug yakınlarındaki bir çam ormanında kuruldu. Malikanenin yanında birlikte bir kış bahçesi, masalı yolu, hayvanat bahçesi ve gezilebilecek başka yerler de mevcut. Malikanenin bu yıl ekim ayına kadar 67 bin ziyaretçiyi ağırladığı belirtiliyor.
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