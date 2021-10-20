https://tr.sputniknews.com/20211020/seyfi-dursunoglunun-mirasiyla-ilgili-cyddden-aciklama-1050018831.html

Seyfi Dursunoğlu'nun mirasıyla ilgili ÇYDD'den açıklama

Seyfi Dursunoğlu'nun mirasıyla ilgili ÇYDD'den açıklama

'Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, ölümünden önce tüm mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlamış ancak iki yeğeni... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T20:15+0300

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türkiye

seyfi dursunoğlu

'huysuz virjin' lakaplı seyfi dursunoğlu

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Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu, geçen yıl temmuz ayında hayatını kaybetti. Dursunoğlu, ölümünden önce tüm mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlamış ancak iki yeğeni, 'vasiyetnamenin iptali' davası açmıştı.Önceki gün mahkemenin sonuçlandığı ve Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetinin mahkemece resmileştiği iddia edildi. Önceki gün mahkemenin davayı karara bağladığı ve Dursunoğlu'nun vasiyetinin yerine getirildiği iddia edildi. ÇYDD'den konuyla ilgili açıklama geldi.Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden yapılan açıklamada ise, iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi. ÇYDD görevlileri tarafından, "Kesinleşen bir şey yok, dava hala sürüyor" denildi.Yeğenleri anma törenine katılmamıştıDursunoğlu, ölümün 1. yıl dönümünde Zincirlikuyu'da bulunan mezarı başında anılmıştı. Anma törenine yeğeni Güliz Buyrukbilen ve mirasını bağışladığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda kişi katılmıştı. Sanatçının mirasının bağışlanmasına itiraz eden yeğenleri Evren Saydan ve Erhan Saydan anmada bulunmamıştı.Daha önce "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun bu isteği, vasiyetinde yazılı olmadığı için yerine getirilemedi.'40 yıldır tek başıma yaşıyorum'Dursunoğlu, verdiği bir röportajında 'Ne kadar mirasınız var?' sorusuna şu cevabı, "15 milyona yakın bir param var. Tabii bunun içinde Çengelköy'deki evim, mal varlığım da dahil." yanıtını vermişti. Sanatçı, "Yakın aileniz bu duruma bozulmuştur" yorumu hakkında ise, "Ben 40 yıldır tek başıma yaşıyorum. Paramı ne yapacağım benim bileceğim bir iş. Kimsenin alınmaya gücenmeye hakkı yok" ifadelerini kullanmıştı.

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seyfi dursunoğlu, 'huysuz virjin' lakaplı seyfi dursunoğlu