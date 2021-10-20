Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA | Lavrov: Taliban heyetiyle görüşmede kapsayıcı bir hükümet kurma çağrısı yaptım
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211020/sputnik-v-asisinin-fasta-uretilmesi-planlaniyor-1049998165.html
Sputnik V aşısının Fas’ta üretilmesi planlanıyor
Sputnik V aşısının Fas’ta üretilmesi planlanıyor
Rusya’nın Fas Ticaret Temsilcisi Artyom Tsinamdzgvrişvili, Rus Sputnik V aşısının Fas’taki bir laboratuvarda üretilmesi ve dağıtımının yapılmasının... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T12:00+0300
2021-10-20T12:00+0300
koronavirüs
rusya
fas
sahraaltı afrika
aşı
koronavirüs
sputnik v
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1049463838_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_937f89178a8ed3e19a84b25b5b77ca85.jpg
Sputnik'e konuşan Tsinamdzgvrişvili, Sputnik V’nin aralık ayında Fas Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını hatırlattı.Tsinamdzgvrişvili, “Rus aşısının yüksek etkinlik göstermesi nedeniyle sahada özel kuruluşlar tarafından temsil edilen Fas tarafı, aşının ithalatı ve üretimini yapmakla ilgileniyor. Şu anda bir partner belirlenmiş durumda, Afrika ülkelerinde geniş yeri olan başlıca üretim laboratuvarlarından biri ile işbirliği anlaşmaları imzalandı” ifadelerini kullandı.Sputnik V’nin Fas’ta üretilmesinin Sahra Altı Afrika ülkelerinin pazarlarına da erişim imkanı sağlayacağını belirten Tsinamdzgvrişvili, “İşbirliği ile ilgili iyi haberlerin gelmesinin uzun sürmeyeceğinden eminim” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211015/macaristan-sputnik-v-uretim-teknolojisini-bu-yil-rusyadan-alacagiz-1049840419.html
rusya
fas
sahraaltı afrika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1049463838_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_982a3933f302230dd2fefb57dac31a15.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, fas, sahraaltı afrika, aşı, koronavirüs, sputnik v

Sputnik V aşısının Fas’ta üretilmesi planlanıyor

12:00 20.10.2021
© Sputnik / Pavel BednyakovSputnik V
Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Pavel Bednyakov
Abone ol
Rusya’nın Fas Ticaret Temsilcisi Artyom Tsinamdzgvrişvili, Rus Sputnik V aşısının Fas’taki bir laboratuvarda üretilmesi ve dağıtımının yapılmasının planlandığını, konuyla ilgili işbirliği anlaşmalarının imzalandığını ifade etti.
Sputnik'e konuşan Tsinamdzgvrişvili, Sputnik V’nin aralık ayında Fas Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını hatırlattı.
Tsinamdzgvrişvili, Rus aşısının yüksek etkinlik göstermesi nedeniyle sahada özel kuruluşlar tarafından temsil edilen Fas tarafı, aşının ithalatı ve üretimini yapmakla ilgileniyor. Şu anda bir partner belirlenmiş durumda, Afrika ülkelerinde geniş yeri olan başlıca üretim laboratuvarlarından biri ile işbirliği anlaşmaları imzalandı” ifadelerini kullandı.
Sputnik V’nin Fas’ta üretilmesinin Sahra Altı Afrika ülkelerinin pazarlarına da erişim imkanı sağlayacağını belirten Tsinamdzgvrişvili, “İşbirliği ile ilgili iyi haberlerin gelmesinin uzun sürmeyeceğinden eminim” dedi.
Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
KORONAVİRÜS
Macaristan: Sputnik V üretim teknolojisini bu yıl Rusya'dan alacağız
15 Ekim, 03:44
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:06SGK'dan 150 bin kişiye SMS
12:05Lavrov: Taliban heyetiyle görüşmede kapsayıcı bir hükümet kurma çağrısı yaptım
12:00Sputnik V aşısının Fas’ta üretilmesi planlanıyor
11:57Evden çalışma nedeniyle New York, satış geliri vergisinde 111 milyon dolarlık kayıpla karşı karşıya
11:56Mersin'de bir doktor, tartıştığı meslektaşını av tüfeğiyle öldürdü
11:39Financial Times: Türkiye gri listeye alınabilir
11:31Perinçek: AK Parti MHP ve Vatan Partisi'nin birlikte Türkiye'yi yönetmesi lazım
11:23Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Aktif korona vakalarının yüzde 40'ı, 23 yaş altı gençler
11:20Sürücüye saldıran kişi kendini böyle savundu: Saçı kısaydı erkek sandım
11:15Brezilya liderinin 'Kovid umursamazlığı nedeniyle insanlığa karşı suçlardan yargılanması' için rapor
11:08Taliban heyeti, Afganistan konulu görüşme için Moskova’da
11:07Akşener: Şu anda Merkez Bankası'nın net rezervi eksi 43 milyar dolar
11:00Bağcılar'da freni boşalan kamyonu tutarak durdurmaya çalışınca ayakları ezildi
10:56Rus Su-30 avcı uçakları Karadeniz’de ABD’nin uçaklarını engelledi
10:56Paris Anlaşması'na rağmen hükümetler fosil yakıt üretimini artırmayı planlıyor
10:53Almanya'da Yemen'de savaşmak üzere paramiliter örgüt kurmaya çalışan 2 emekli asker tutuklandı
10:50Facebook isim değişikliğine gidiyor
10:48TÜSEDAD: Bıçak kemiğe dayandı, üretim risk altında, çiftçi üretmek istemiyor
10:36İBB Sözcüsü Ongun'dan Taksiciler Odası Başkanı'na cevap: Eyüp Bey de direksiyona geçecek
10:20TÜİK Veri Kalite Kontrol Kurulu oluşturuldu