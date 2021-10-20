https://tr.sputniknews.com/20211020/sputnik-v-asisinin-fasta-uretilmesi-planlaniyor-1049998165.html

Sputnik V aşısının Fas’ta üretilmesi planlanıyor

Sputnik V aşısının Fas’ta üretilmesi planlanıyor

Rusya’nın Fas Ticaret Temsilcisi Artyom Tsinamdzgvrişvili, Rus Sputnik V aşısının Fas’taki bir laboratuvarda üretilmesi ve dağıtımının yapılmasının... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

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Sputnik'e konuşan Tsinamdzgvrişvili, Sputnik V’nin aralık ayında Fas Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını hatırlattı.Tsinamdzgvrişvili, “Rus aşısının yüksek etkinlik göstermesi nedeniyle sahada özel kuruluşlar tarafından temsil edilen Fas tarafı, aşının ithalatı ve üretimini yapmakla ilgileniyor. Şu anda bir partner belirlenmiş durumda, Afrika ülkelerinde geniş yeri olan başlıca üretim laboratuvarlarından biri ile işbirliği anlaşmaları imzalandı” ifadelerini kullandı.Sputnik V’nin Fas’ta üretilmesinin Sahra Altı Afrika ülkelerinin pazarlarına da erişim imkanı sağlayacağını belirten Tsinamdzgvrişvili, “İşbirliği ile ilgili iyi haberlerin gelmesinin uzun sürmeyeceğinden eminim” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211015/macaristan-sputnik-v-uretim-teknolojisini-bu-yil-rusyadan-alacagiz-1049840419.html

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