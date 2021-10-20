https://tr.sputniknews.com/20211020/surucuye-saldiran-kisi-kendini-boyle-savundu-saci-kisaydi-erkek-sandim-1049996721.html

Sürücüye saldıran kişi kendini böyle savundu: Saçı kısaydı erkek sandım

Sürücüye saldıran kişi kendini böyle savundu: Saçı kısaydı erkek sandım

İstanbul Esenyurt'ta motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü trafikte tartıştı. Motosikletli, otomobilden inen kadın sürücüyü dövdü. Gözaltına alınan... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T11:20+0300

2021-10-20T11:20+0300

2021-10-20T11:20+0300

türkiye

trafik

esenyurt

kadın

darp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1049996691_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1efcb0377b8f97e746ef94b6eb773ae0.jpg

Motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma yaşandı. Öfkeli motosikletli, kendini sıkıştırdığı ve tehlikeye düşürdüğünü öne sürdüğü otomobil sürücüsünü akaryakıt istasyonuna kadar takip etti.Motosiklet sürücüsü, otomobilinden inen kadını darp etti. Yumruk atarak kadını yaralayan motosikletliyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda otomobil sürücüsünü "Ben onu erkek sandım" diyerek saldıran motosiklet sürücüsü Mehmet Salim Bilici gözaltına alınırken, darp edilen kadın ambulansla hastaneye götürüldü.'Tekme tokat daldı'Ağzından ve burnundan yaralanan kadın yaşanan olayı anlattı. Darp edilen kadın, "Yolumda giderken benzin istasyonuna girmek için sinyal verdim. Arkamdan korna çaldı. Yavaşladım yolda geçsin diye. O geçsin diye yol verdim. Sonra tekrar sinyal verip benzinciye girdim, benzin almak için. Sonra peşimden geldi. Zaten arabadan inmemle kaskını çıkarıp tekme tokat daldı. Şikayetçi olacağım, polis ekipleri geldi. Bu şekilde olmaması gerekiyor. Birisine sinirlendi diye başkasından acısını çıkartmamalı özellikle kadınlardan. Bu şekilde olmamalı inşallah gerekli şeyler yapılır" diye konuştu.'Kadın olduğunu bilsem yapmazdım'Kadını darp ederek yaralayan motosiklet sürücüsü Mehmet Salim Bilici, "Yolumda gidiyordum motosikletimle. Arkadaş birden direksiyonu kırdı kaçamadım sıkıştırdı beni. Aramızda tartışma oldu. Sonra benzinliğe girdi, ben de arkasından girdim. Ne yapıyorsun diyecektim. Arabadan indi, üstüme geldi. Ben de saldıracak diye gardımı aldım. Kavga ettik ama ben kesinlikle kadın olduğunu bilmiyordum. Kadın olduğunu bilsem asla böyle bir şey yapmazdım. Kendisinden özür diliyorum" dedi.

türkiye

esenyurt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

trafik, esenyurt, kadın, darp