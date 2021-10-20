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Sürücüye saldıran kişi kendini böyle savundu: Saçı kısaydı erkek sandım
Sürücüye saldıran kişi kendini böyle savundu: Saçı kısaydı erkek sandım
İstanbul Esenyurt'ta motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü trafikte tartıştı. Motosikletli, otomobilden inen kadın sürücüyü dövdü. Gözaltına alınan... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T11:20+0300
2021-10-20T11:20+0300
türkiye
trafik
esenyurt
kadın
darp
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Motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma yaşandı. Öfkeli motosikletli, kendini sıkıştırdığı ve tehlikeye düşürdüğünü öne sürdüğü otomobil sürücüsünü akaryakıt istasyonuna kadar takip etti.Motosiklet sürücüsü, otomobilinden inen kadını darp etti. Yumruk atarak kadını yaralayan motosikletliyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda otomobil sürücüsünü "Ben onu erkek sandım" diyerek saldıran motosiklet sürücüsü Mehmet Salim Bilici gözaltına alınırken, darp edilen kadın ambulansla hastaneye götürüldü.'Tekme tokat daldı'Ağzından ve burnundan yaralanan kadın yaşanan olayı anlattı. Darp edilen kadın, "Yolumda giderken benzin istasyonuna girmek için sinyal verdim. Arkamdan korna çaldı. Yavaşladım yolda geçsin diye. O geçsin diye yol verdim. Sonra tekrar sinyal verip benzinciye girdim, benzin almak için. Sonra peşimden geldi. Zaten arabadan inmemle kaskını çıkarıp tekme tokat daldı. Şikayetçi olacağım, polis ekipleri geldi. Bu şekilde olmaması gerekiyor. Birisine sinirlendi diye başkasından acısını çıkartmamalı özellikle kadınlardan. Bu şekilde olmamalı inşallah gerekli şeyler yapılır" diye konuştu.'Kadın olduğunu bilsem yapmazdım'Kadını darp ederek yaralayan motosiklet sürücüsü Mehmet Salim Bilici, "Yolumda gidiyordum motosikletimle. Arkadaş birden direksiyonu kırdı kaçamadım sıkıştırdı beni. Aramızda tartışma oldu. Sonra benzinliğe girdi, ben de arkasından girdim. Ne yapıyorsun diyecektim. Arabadan indi, üstüme geldi. Ben de saldıracak diye gardımı aldım. Kavga ettik ama ben kesinlikle kadın olduğunu bilmiyordum. Kadın olduğunu bilsem asla böyle bir şey yapmazdım. Kendisinden özür diliyorum" dedi.
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trafik, esenyurt, kadın, darp

Sürücüye saldıran kişi kendini böyle savundu: Saçı kısaydı erkek sandım

11:20 20.10.2021
© DHAİstanbul Esenyurt'ta sürücüye saldıran kişi kendini böyle savundu: Saçı kısaydı erkek sandım
İstanbul Esenyurt'ta sürücüye saldıran kişi kendini böyle savundu: Saçı kısaydı erkek sandım - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© DHA
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İstanbul Esenyurt'ta motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü trafikte tartıştı. Motosikletli, otomobilden inen kadın sürücüyü dövdü. Gözaltına alınan saldırgan, "Saçları kısa olduğu için kadın olduğunu fark etmedim" dedi.
Motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma yaşandı. Öfkeli motosikletli, kendini sıkıştırdığı ve tehlikeye düşürdüğünü öne sürdüğü otomobil sürücüsünü akaryakıt istasyonuna kadar takip etti.
Motosiklet sürücüsü, otomobilinden inen kadını darp etti. Yumruk atarak kadını yaralayan motosikletliyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda otomobil sürücüsünü "Ben onu erkek sandım" diyerek saldıran motosiklet sürücüsü Mehmet Salim Bilici gözaltına alınırken, darp edilen kadın ambulansla hastaneye götürüldü.

'Tekme tokat daldı'

Ağzından ve burnundan yaralanan kadın yaşanan olayı anlattı. Darp edilen kadın, "Yolumda giderken benzin istasyonuna girmek için sinyal verdim. Arkamdan korna çaldı. Yavaşladım yolda geçsin diye. O geçsin diye yol verdim. Sonra tekrar sinyal verip benzinciye girdim, benzin almak için. Sonra peşimden geldi. Zaten arabadan inmemle kaskını çıkarıp tekme tokat daldı. Şikayetçi olacağım, polis ekipleri geldi. Bu şekilde olmaması gerekiyor. Birisine sinirlendi diye başkasından acısını çıkartmamalı özellikle kadınlardan. Bu şekilde olmamalı inşallah gerekli şeyler yapılır" diye konuştu.

'Kadın olduğunu bilsem yapmazdım'

Kadını darp ederek yaralayan motosiklet sürücüsü Mehmet Salim Bilici, "Yolumda gidiyordum motosikletimle. Arkadaş birden direksiyonu kırdı kaçamadım sıkıştırdı beni. Aramızda tartışma oldu. Sonra benzinliğe girdi, ben de arkasından girdim. Ne yapıyorsun diyecektim. Arabadan indi, üstüme geldi. Ben de saldıracak diye gardımı aldım. Kavga ettik ama ben kesinlikle kadın olduğunu bilmiyordum. Kadın olduğunu bilsem asla böyle bir şey yapmazdım. Kendisinden özür diliyorum" dedi.
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