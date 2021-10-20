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SON DAKİKA | Lavrov: Taliban heyetiyle görüşmede kapsayıcı bir hükümet kurma çağrısı yaptım
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211020/taliban-heyeti-afganistan-konulu-gorusme-icin-moskovada-1049996325.html
Taliban heyeti, Afganistan konulu görüşme için Moskova’da
Taliban heyeti, Afganistan konulu görüşme için Moskova’da
Taliban heyeti, Afganistan konulu görüşmenin gerçekleştirileceği Rusya’nın başkenti Moskova’daki Domodedovo Havalimanı’na iniş yaptı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T11:08+0300
2021-10-20T11:08+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
moskova
afganistan
taliban
ziyaret
heyet
görüşme
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Afganistan konulu görüşmelere katılacak olan Taliban heyet, Moskova’ya ulaştı.Rus basınının aktardığına göre, havalimanında çekilen görüntülerde heyetin kendilerini bekleyen araçlara doğru yürüdüğü görüldü.Daha önce bir Taliban sözcüsü, örgütün toplantıya katılan ülkelerden ekonomik ve siyasi destek isteyeceklerini söylemişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre bugünkü Afganistan konulu üçüncü toplantıda ortak bildirinin kabul edilmesi planlanıyor.Afganistan’daki askeri-siyasi durumun gelişimi ve kapsayıcı bir hükümet kurulmasına ilişkin beklentiler görüşmenin gündeminde olacak.Ülkede insani bir krizin yaşanmasının önlenmesi için uluslararası toplumun güçlerinin birleştirilmesi ile ilgili konular da masaya yatırılacak.
https://tr.sputniknews.com/20211019/moskovadaki-afganistan-konulu-toplantinin-sonunda-ortak-bildiri-kabul-edilecek-1049975839.html
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rusya, moskova, afganistan, taliban, ziyaret, heyet, görüşme

Taliban heyeti, Afganistan konulu görüşme için Moskova’da

11:08 20.10.2021
© REUTERS / Alexander ZemlianichenkoTaliban
Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© REUTERS / Alexander Zemlianichenko
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Taliban heyeti, Afganistan konulu görüşmenin gerçekleştirileceği Rusya’nın başkenti Moskova’daki Domodedovo Havalimanı’na iniş yaptı.
Afganistan konulu görüşmelere katılacak olan Taliban heyet, Moskova’ya ulaştı.
Rus basınının aktardığına göre, havalimanında çekilen görüntülerde heyetin kendilerini bekleyen araçlara doğru yürüdüğü görüldü.
Daha önce bir Taliban sözcüsü, örgütün toplantıya katılan ülkelerden ekonomik ve siyasi destek isteyeceklerini söylemişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre bugünkü Afganistan konulu üçüncü toplantıda ortak bildirinin kabul edilmesi planlanıyor.
Afganistan’daki askeri-siyasi durumun gelişimi ve kapsayıcı bir hükümet kurulmasına ilişkin beklentiler görüşmenin gündeminde olacak.
Ülkede insani bir krizin yaşanmasının önlenmesi için uluslararası toplumun güçlerinin birleştirilmesi ile ilgili konular da masaya yatırılacak.
Afganistan başkenti Kabil, Abdulrahman Camii - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
DÜNYA
Moskova’daki Afganistan konulu toplantının sonunda ortak bildiri kabul edilecek
Dün, 17:54
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