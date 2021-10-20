https://tr.sputniknews.com/20211020/taliban-heyeti-afganistan-konulu-gorusme-icin-moskovada-1049996325.html

Taliban heyeti, Afganistan konulu görüşme için Moskova’da

Taliban heyeti, Afganistan konulu görüşme için Moskova’da

Taliban heyeti, Afganistan konulu görüşmenin gerçekleştirileceği Rusya’nın başkenti Moskova’daki Domodedovo Havalimanı’na iniş yaptı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T11:08+0300

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Afganistan konulu görüşmelere katılacak olan Taliban heyet, Moskova’ya ulaştı.Rus basınının aktardığına göre, havalimanında çekilen görüntülerde heyetin kendilerini bekleyen araçlara doğru yürüdüğü görüldü.Daha önce bir Taliban sözcüsü, örgütün toplantıya katılan ülkelerden ekonomik ve siyasi destek isteyeceklerini söylemişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre bugünkü Afganistan konulu üçüncü toplantıda ortak bildirinin kabul edilmesi planlanıyor.Afganistan’daki askeri-siyasi durumun gelişimi ve kapsayıcı bir hükümet kurulmasına ilişkin beklentiler görüşmenin gündeminde olacak.Ülkede insani bir krizin yaşanmasının önlenmesi için uluslararası toplumun güçlerinin birleştirilmesi ile ilgili konular da masaya yatırılacak.

https://tr.sputniknews.com/20211019/moskovadaki-afganistan-konulu-toplantinin-sonunda-ortak-bildiri-kabul-edilecek-1049975839.html

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rusya, moskova, afganistan, taliban, ziyaret, heyet, görüşme