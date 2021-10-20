https://tr.sputniknews.com/20211020/talibandan-intihar-bombacilarinin-ailelerine-odul-sozu-1049999190.html

Taliban'dan intihar bombacılarının ailelerine ödül sözü

Taliban'dan intihar bombacılarının ailelerine ödül sözü

Taliban'ın ilan ettiği geçici hükümetin İçişleri Bakan Vekili Siracuddin Hakkani, ABD ve Afgan askerlerine karşı saldırı düzenleyen intihar bombacılarının... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T09:00+0300

2021-10-20T09:00+0300

2021-10-20T12:28+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

ödül

intihar saldırısı

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Taliban, ABD ve Afgan askerlerine saldıran intihar bombacılarının akrabalarına toprak parçası ve para vereceklerine dair söz verdi.Taliban'ın geçen ay ilan ettiği geçici hükümetin İçişleri Bakan Vekili Siracuddin Hakkani, başkent Kabil'deki bir otelde düzenlenen toplantıda, Batılı güçleri hedef alan intihar bombacılarının aile fertlerine ödül verileceğini belirtti.ABD'nin terör listesinde bulunan Hakkani, intihar saldırılarında ölen saldırganlara övgüde bulunarak, Hakkani, onları 'İslam'ın ve ülkenin kahramanları' olarak nitelendirdi.Toplantının sonunda her aileye 110 dolar dağıtarak ve her birine birer arsa sözü verdi.

https://tr.sputniknews.com/20211019/isidin-kandaharda-siileri-hedef-alan-intihar-saldirisinin-goruntuleri-ortaya-cikti-1049963876.html

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afganistan, taliban, ödül, intihar saldırısı