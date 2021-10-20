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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211020/talibandan-intihar-bombacilarinin-ailelerine-odul-sozu-1049999190.html
Taliban'dan intihar bombacılarının ailelerine ödül sözü
Taliban'dan intihar bombacılarının ailelerine ödül sözü
Taliban'ın ilan ettiği geçici hükümetin İçişleri Bakan Vekili Siracuddin Hakkani, ABD ve Afgan askerlerine karşı saldırı düzenleyen intihar bombacılarının... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T09:00+0300
2021-10-20T12:28+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
ödül
intihar saldırısı
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Taliban, ABD ve Afgan askerlerine saldıran intihar bombacılarının akrabalarına toprak parçası ve para vereceklerine dair söz verdi.Taliban'ın geçen ay ilan ettiği geçici hükümetin İçişleri Bakan Vekili Siracuddin Hakkani, başkent Kabil'deki bir otelde düzenlenen toplantıda, Batılı güçleri hedef alan intihar bombacılarının aile fertlerine ödül verileceğini belirtti.ABD'nin terör listesinde bulunan Hakkani, intihar saldırılarında ölen saldırganlara övgüde bulunarak, Hakkani, onları 'İslam'ın ve ülkenin kahramanları' olarak nitelendirdi.Toplantının sonunda her aileye 110 dolar dağıtarak ve her birine birer arsa sözü verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211019/isidin-kandaharda-siileri-hedef-alan-intihar-saldirisinin-goruntuleri-ortaya-cikti-1049963876.html
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afganistan, taliban, ödül, intihar saldırısı

Taliban'dan intihar bombacılarının ailelerine ödül sözü

09:00 20.10.2021 (güncellendi: 12:28 20.10.2021)
© REUTERS / Jorge SilvaTaliban
Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© REUTERS / Jorge Silva
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Taliban'ın ilan ettiği geçici hükümetin İçişleri Bakan Vekili Siracuddin Hakkani, ABD ve Afgan askerlerine karşı saldırı düzenleyen intihar bombacılarının ailelerinin toprak ve para ile ödüllendireceğini söyledi.
Taliban, ABD ve Afgan askerlerine saldıran intihar bombacılarının akrabalarına toprak parçası ve para vereceklerine dair söz verdi.
Taliban'ın geçen ay ilan ettiği geçici hükümetin İçişleri Bakan Vekili Siracuddin Hakkani, başkent Kabil'deki bir otelde düzenlenen toplantıda, Batılı güçleri hedef alan intihar bombacılarının aile fertlerine ödül verileceğini belirtti.
ABD'nin terör listesinde bulunan Hakkani, intihar saldırılarında ölen saldırganlara övgüde bulunarak, Hakkani, onları 'İslam'ın ve ülkenin kahramanları' olarak nitelendirdi.
Toplantının sonunda her aileye 110 dolar dağıtarak ve her birine birer arsa sözü verdi.
Kandahar - intihar saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
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