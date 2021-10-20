https://tr.sputniknews.com/20211020/talibandan-intihar-bombacilarinin-ailelerine-odul-sozu-1049999190.html
Taliban'dan intihar bombacılarının ailelerine ödül sözü
Taliban'dan intihar bombacılarının ailelerine ödül sözü
Taliban'ın ilan ettiği geçici hükümetin İçişleri Bakan Vekili Siracuddin Hakkani, ABD ve Afgan askerlerine karşı saldırı düzenleyen intihar bombacılarının... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T09:00+0300
2021-10-20T09:00+0300
2021-10-20T12:28+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
ödül
intihar saldırısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1049650132_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_c6c613536ef4a122974d66ff8b03af93.jpg
Taliban, ABD ve Afgan askerlerine saldıran intihar bombacılarının akrabalarına toprak parçası ve para vereceklerine dair söz verdi.Taliban'ın geçen ay ilan ettiği geçici hükümetin İçişleri Bakan Vekili Siracuddin Hakkani, başkent Kabil'deki bir otelde düzenlenen toplantıda, Batılı güçleri hedef alan intihar bombacılarının aile fertlerine ödül verileceğini belirtti.ABD'nin terör listesinde bulunan Hakkani, intihar saldırılarında ölen saldırganlara övgüde bulunarak, Hakkani, onları 'İslam'ın ve ülkenin kahramanları' olarak nitelendirdi.Toplantının sonunda her aileye 110 dolar dağıtarak ve her birine birer arsa sözü verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211019/isidin-kandaharda-siileri-hedef-alan-intihar-saldirisinin-goruntuleri-ortaya-cikti-1049963876.html
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1049650132_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_eeaf91c1f541c7dd6a269a4e5b89c98d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afganistan, taliban, ödül, intihar saldırısı
Taliban'dan intihar bombacılarının ailelerine ödül sözü
09:00 20.10.2021 (güncellendi: 12:28 20.10.2021)
Taliban'ın ilan ettiği geçici hükümetin İçişleri Bakan Vekili Siracuddin Hakkani, ABD ve Afgan askerlerine karşı saldırı düzenleyen intihar bombacılarının ailelerinin toprak ve para ile ödüllendireceğini söyledi.
Taliban, ABD ve Afgan askerlerine saldıran intihar bombacılarının akrabalarına toprak parçası ve para vereceklerine dair söz verdi.
Taliban'ın geçen ay ilan ettiği geçici hükümetin İçişleri Bakan Vekili Siracuddin Hakkani, başkent Kabil'deki bir otelde düzenlenen toplantıda, Batılı güçleri hedef alan intihar bombacılarının aile fertlerine ödül verileceğini belirtti.
ABD'nin terör listesinde bulunan Hakkani, intihar saldırılarında ölen saldırganlara övgüde bulunarak, Hakkani, onları 'İslam'ın ve ülkenin kahramanları' olarak nitelendirdi.
Toplantının sonunda her aileye 110 dolar dağıtarak ve her birine birer arsa sözü verdi.